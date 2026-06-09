Servicio municipal
Maribel Sancho y 'Leo' estrenan el nuevo 'parque temático' para perros en Censal: "Tiene todos los servicios y Leo se lo pasa en grande"
El centro de esparcimiento canino junto al Palau de la Festa ya ha entrado en servicio
Maribel Sancho y su perro, Leo, disfrutan este martes a primera hora de la mañana del nuevo centro de esparcimiento canino que el Ayuntamiento de Castelló acaba de abrir en el PAU Censal y que sustituye al de la calle Río Llobregat donde van a comenzar las obras de construcción de viviendas de protección pública.
Este parque temático para perros de nueva creación se encuentra, como ya adelantó este diario, en un solar entre el Palau de la Festa y la Comisaría de la Policía Nacional (tuvo que alejarse de estas dependencias por seguridad, ya que en un principio se ubicó en un terreno justo al lado) y dispone de todos los servicios. Cuenta con doble puerta para evitar la salida de los perros, bancos, papeleras, una fuente y un cuenco para poner agua para las mascotas y que puedan beber además de zonas de sombra y pequeños montículos para que las mascotas puedan correr y hacer ejercicio. También hay mobiliario lúdico para este tipo de mascotas donde pueden jugar.
Sancho destaca que el recinto está "muy bien porque han puesto agua para los perros y que estos puedan disfrutar, por lo que estamos muy contentos y Leo se lo pasa en grande".
Como todos los centros de esparcimiento canino de Castelló, este también cuenta con un cartel que recoge las normas de uso del recinto que está abierto de 8.00 a 22.00 horas y que advierte que este pipicán no sustituye a los paseos diarios de las mascotas, sino que es un complemento para el debido cuidado de estas. Entre algunos de los requisitos que deben cumplir los usuarios destacan el uso del collar (que no sea de castigo); no entrar perras en celo; llevar a los animales debidamente vacunados y en buen estado de salud; recoger los excrementos por parte de los dueños; atar a los animales para entrar y salir del recinto; los perros potencialmente peligrosos tiene que llevar bozal siempre; no se puede entrar ni comida ni bebida al centro de esparcimiento canino; y si el perro de comporta de forma agresiva será necesario atarlo y sacarlo de este espacio verde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero