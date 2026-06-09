La hoja de ruta de los sindicatos educativos y... Compromís per Castelló. Estos son los objetivos

Compromís per Castelló se ha reunido este martes con representantes de los sindicatos educativos STEPV, CCOO Educació y UGT Educació para abordar la situación de la educación pública en la ciudad y compartir un documento de compromisos municipales que la coalición se compromete a impulsar cuando vuelva a asumir responsabilidades de gobierno.

En el encuentro han participado el portavoz municipal de Compromís, Ignasi Garcia, los concejales Pau Sancho y Vera Bou, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes Verònica Ruiz y el secretario local de Compromís, Francesc Mezquita.

Durante el encuentro se han analizado las principales problemáticas que afectan actualmente a la comunidad educativa de Castelló, como la paralización de proyectos de infraestructuras educativas, las carencias de mantenimiento en los centros, la situación de la Escuela Oficial de Idiomas, la falta de inversiones en los conservatorios, en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), las consecuencias de la consulta lingüística impulsada por el gobierno valenciano, la necesidad de actuar frente a las altas temperaturas en las aulas o la situación de los centros con mayor complejidad educativa.

Compromisos

Tras la reunión, Compromís ha trasladado a los sindicatos un documento de compromisos municipales que recoge las principales líneas de actuación que defenderá la coalición en materia educativa.

Entre estas medidas destaca la puesta en marcha de un plan municipal de mantenimiento de los centros educativos públicos, la elaboración de un mapa de necesidades de las escuelas de la ciudad, la mejora de los canales de comunicación entre los centros y el Ayuntamiento y el impulso de todas las tramitaciones necesarias para desbloquear las inversiones educativas pendientes.

La coalición también se compromete a exigir la ejecución de los proyectos incluidos en el Plan Edificant, la construcción del IES Crèmor, las reformas pendientes en centros educativos de la ciudad y la agilización de los nuevos conservatorios de música y danza.

Otro de los ejes centrales es la lucha contra los efectos del calor en los centros educativos. Compromís plantea un plan municipal específico que incluya estudios de las condiciones climáticas de las aulas, mapas de sombras, actuaciones en los patios escolares y la incorporación de sistemas eficientes de climatización y aislamiento en las nuevas construcciones y reformas.

La reunión también ha servido para abordar cuestiones como la recuperación de la zonificación escolar, la movilidad segura en los entornos educativos, la recuperación de la EOI Virtual con sede en Castelló, el refuerzo de los planes de acción comunitaria en los centros singulares y la ampliación de la oferta de Formación Profesional vinculada a las necesidades productivas de las comarcas de Castelló.

Enseñanzas artísticas

Además, Compromís ha asumido el compromiso de reivindicar ante la Generalitat una solución urgente para las graves carencias que sufren las enseñanzas artísticas superiores de la ciudad. La coalición exigirá inversiones para resolver la falta de espacios, los problemas de insonorización, la carencia de material didáctico básico y la saturación que afecta al Conservatorio Superior de Música de Castelló, así como la aceleración de los nuevos conservatorios de música y danza y la mejora de las instalaciones de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que “la educación pública ha sido una de las grandes damnificadas de los recortes y de la falta de prioridades de los gobiernos del PP y Vox. Castelló necesita un Ayuntamiento que defienda los centros educativos, que reivindique inversiones y que esté al lado de la comunidad educativa”.

Garcia ha destacado que “este documento no es una declaración de intenciones, es un compromiso concreto con los sindicatos, con las familias, con el profesorado y con el alumnado de nuestra ciudad. Queremos que la educación vuelva a ser una prioridad política”.

Por su parte, la diputada de Compromís en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, ha señalado que “la Generalitat está abandonando proyectos fundamentales para Castelló mientras recorta recursos educativos. Ante esta situación, Compromís seguirá defendiendo en Les Corts y en los ayuntamientos una educación pública de calidad, inclusiva y en valenciano”.

La reunión forma parte de la ronda de contactos que Compromís está manteniendo con diferentes colectivos y entidades de la ciudad para elaborar sus propuestas de futuro para Castelló y reforzar el trabajo conjunto con la sociedad civil.