Un informe de la UJI pone en valor la venta de productos agrícolas en la puerta de las casas en Castelló y pide que sea BIC

Un informe realizado por el Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat Jaume I y que ha contado con el apoyo de la Fundación Dávalos Fletcher pone en valor la venta de productos agrícolas (verduras de temporada, cítricos o frutas) de cosecha propia de estos particulares castellonenses en las puertas de las casas de los productores. Una tradición castellonense realizada principalmente por personas mayores y que poco a poco va desapareciendo debido a la falta de relevo generacional, pese a que está regulado por un decreto autonómico.

Una señora vende naranjas en la puerta de su vivienda. / Institut Interuniversitari de Geografia de la UJI.

El documento cartográfico recoge un total de 38 de estos puntos que no cuenta con un censo oficial, generalmente en el centro de Castelló (calle San Roque y alrededores), según ha explicado la directora del estudio, la geógrafa Raffaella Rose, quien encabeza un equipo formado por otras cuatro personas además del cartógrafo digital y una arquitecta responsable del diseño gráfico del mapa digital. De estos 38 documentados, el 53% se encontraba activo en febrero de 2026, frente al 47% inactivo.

"Se trata de una práctica que resulta peculiar que se siga haciendo en el centro de grandes ciudades en toda la Comunitat Valenciana, pero principalmente en Castelló y València y es peculiar", ha detallado Rose en declaraciones al periódico Mediterráneo. Así, estos "pequeños mostradores improvisados y las puertas abiertas a la calle generan relaciones de confianza entre productores y vecinos", continúa la responsable del estudio que también refleja que esta venta directa es un sistema histórico y una práctica única que conecta el mundo rural de la huerta con el tejido urbano "y que constituye un candidato natural al reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Comunitat Valenciana", por lo que se requiere a la Generalitat que sea declarado BIC.

Comercios veteranos

Por otra parte, Rose destaca que el estudio también contempla el análisis de 31 comercios históricos de Castelló entre los que destaca, como el más antiguo, el horno de Adell, de 1875; Panadería Vives, de 1908; Panadería Macián, de 1947; J. Saura, de 1950; Jeylo, de 1963 o Juguetería El Niño, de 1968.