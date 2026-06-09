Patrimonio
Un informe de la UJI pone en valor la venta de productos agrícolas en la puerta de las casas en Castelló y pide que sea BIC
El Institut Interuniversitari de Geografia recoge 38 puntos de 'venta a la porta', principalmente realizada por gente mayor
Un informe realizado por el Institut Interuniversitari de Geografia de la Universitat Jaume I y que ha contado con el apoyo de la Fundación Dávalos Fletcher pone en valor la venta de productos agrícolas (verduras de temporada, cítricos o frutas) de cosecha propia de estos particulares castellonenses en las puertas de las casas de los productores. Una tradición castellonense realizada principalmente por personas mayores y que poco a poco va desapareciendo debido a la falta de relevo generacional, pese a que está regulado por un decreto autonómico.
El documento cartográfico recoge un total de 38 de estos puntos que no cuenta con un censo oficial, generalmente en el centro de Castelló (calle San Roque y alrededores), según ha explicado la directora del estudio, la geógrafa Raffaella Rose, quien encabeza un equipo formado por otras cuatro personas además del cartógrafo digital y una arquitecta responsable del diseño gráfico del mapa digital. De estos 38 documentados, el 53% se encontraba activo en febrero de 2026, frente al 47% inactivo.
"Se trata de una práctica que resulta peculiar que se siga haciendo en el centro de grandes ciudades en toda la Comunitat Valenciana, pero principalmente en Castelló y València y es peculiar", ha detallado Rose en declaraciones al periódico Mediterráneo. Así, estos "pequeños mostradores improvisados y las puertas abiertas a la calle generan relaciones de confianza entre productores y vecinos", continúa la responsable del estudio que también refleja que esta venta directa es un sistema histórico y una práctica única que conecta el mundo rural de la huerta con el tejido urbano "y que constituye un candidato natural al reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial de la Comunitat Valenciana", por lo que se requiere a la Generalitat que sea declarado BIC.
Comercios veteranos
Por otra parte, Rose destaca que el estudio también contempla el análisis de 31 comercios históricos de Castelló entre los que destaca, como el más antiguo, el horno de Adell, de 1875; Panadería Vives, de 1908; Panadería Macián, de 1947; J. Saura, de 1950; Jeylo, de 1963 o Juguetería El Niño, de 1968.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero