La ocupación hotelera del Grau supera el 95% en el III del Festival Internacional del Viento de Castelló

El III Festival Internacional del Viento ha cerrado sus puertas consolidándose como uno de los grandes reclamos turísticos del calendario de Castelló ya que el evento ha registrado durant el fin de semana una ocupación hotelera del 95% en los establecimientos del Grao y del 89% en el conjunto de la ciudad, unas cifras que reflejan el importante impacto económico y turístico generado durante el fin de semana, según ha informado la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, quien ha valorado muy positivamente estos resultados y ha destacado que “estamos ante unos datos que demuestran la capacidad de este festival para atraer visitantes y dinamizar la actividad económica de Castellón”. La edila ha señalado que “el crecimiento de la ocupación hotelera respecto a la pasada edición, cuando se situó en torno al 82%, confirma que el Festival Internacional del Viento sigue creciendo y consolidándose como una cita de referencia tanto dentro como fuera de nuestra provincia”.

Un impulso para el sector turístico

Miralles ha subrayado que “el alcance del festival va mucho más allá de las cifras de asistencia. Estos datos son especialmente relevantes porque tienen una repercusión directa en sectores estratégicos para nuestra economía como la hostelería, el comercio, la restauración y los servicios turísticos. Durante todo el fin de semana, miles de personas han disfrutado de nuestras playas, de nuestra oferta gastronómica y de los atractivos de la ciudad, contribuyendo a generar riqueza y oportunidades para muchas empresas locales”.

Un momento del III fesstival del Viento en la playa del Gurugú de Castelló. / Mediterráneo

Asimismo, la responsable de Turismo ha destacado que “el éxito de esta edición refuerza la estrategia municipal de apostar por eventos capaces de atraer visitantes y proyectar la imagen de Castellón como destino turístico. El Festival Internacional del Viento es un magnífico ejemplo de cómo un evento de calidad puede convertirse en un importante motor de promoción y desarrollo económico”.

Cerca de 50.000 visitantes durante el fin de semana

Según los datos facilitados por ADEPLA, alrededor de 50.000 personas han participado en las diferentes actividades programadas durante el festival. A lo largo de las tres jornadas, miles de visitantes procedentes de Castellón, del resto de la provincia y de otros puntos de España han llenado las playas del Gurugú, el Pinar y el Serradal, así como el paseo Ferrandis Salvador y el entorno del Aeroclub.

La amplia programación, con más de 150 actividades dirigidas a todos los públicos, ha permitido que familias, aficionados al mundo de las cometas y visitantes de todas las edades pudieran disfrutar de una experiencia única junto al mar. Talleres infantiles, exhibiciones deportivas, actuaciones musicales, actividades de ocio familiar y propuestas participativas han convertido el litoral castellonense en un gran espacio de encuentro y convivencia.

La edición más internacional

Cabe recordar que la tercera edición del Festival Internacional del Viento ha sido también la más internacional desde su creación. Un total de 140 pilotos especializados procedentes de 22 países han participado en el evento, llenando el cielo de Castellón con más de 800 cometas de diferentes tamaños, formas y colores.

Las exhibiciones de vuelo acrobático, los trenes de cometas y las grandes figuras aéreas han vuelto a convertirse en uno de los principales atractivos para el público. A ello se ha sumado una destacada programación paralela que ha contribuido a reforzar el carácter familiar, participativo e inclusivo del festival.

Éxito de participación en el Aeroclub

Otro de los espacios con mayor afluencia ha sido el Aeroclub de Castellón, donde se desarrollaron algunas de las actividades más demandadas por el público. Los vuelos acrobáticos congregaron a numerosos asistentes durante las sesiones de mañana y tarde, mientras que los bautismos aéreos en avioneta completaron todas las plazas disponibles, con cerca de 250 participantes.

Del mismo modo, las 2.500 plazas ofertadas para los vuelos en globo aerostático se cubrieron en su totalidad, confirmando el gran interés que despiertan este tipo de experiencias dentro de la programación del festival y contribuyendo al éxito global de una edición que ha vuelto a situar a Castellón como referente nacional e internacional del mundo de las cometas.