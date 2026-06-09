La respuesta de la Conselleria de Educación ante el deterioro de las instalaciones del colegio Bisbe Climent de Castelló

La Conselleria de Educación ha manifestado este martes, con respecto al deterioro de las instalaciones del colegio Bisbe Climent de Castelló que han denunciado los padres y madres de los alumnos de este centro público y del que se ha hecho eco este periódico, que la administración autonómica "tiene constancia de la situación del CEIP y nos consta que desde el Ayuntamiento se está realizando un informe técnico que se nos remitirá para determinar el tipo de actuación que se llevará a cabo en las instalaciones", según han explicado fuentes de esta conselleria a Mediterráneo.

Han sido precisamente los progenitores de los alumnos los que han alzado la voz para pedir una solución urgente a esta situación y en contra de este deterioro muy avanzado y que supone un peligro para el alumnado que vive a diario los problemas que esta situación genera.

Desde la Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Bisbe Climent insisten en la necesidad de encontrar soluciones y a no hacer "chapuzas".

Hay que recordar que en marzo de 2023, el Consejo Escolar Municipal aprobó la adhesión al Pla Edificant para el derribo total del centro y su reposición en el mismo solar. Pero, desde entonces, no se ha producido ningún avance en este proyecto. Además, desde la AFA del CEIP Bisbe Climent, también se quejan de que el colegio se ha quedado fuera del listado de 18 centros en los que el Ayuntamiento de Castelló instalará refugios climáticos.