Castelló refuerza su colaboración con el CEEI para potenciar el emprendimiento y la innovación

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha recibido este miércoles en reunión institucional al director del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI), Justo Vellón, en un encuentro en el que se han abordado nuevas vías de colaboración entre ambas entidades para seguir impulsando el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial en la ciudad.

Para Carrasco, “la colaboración entre el Ayuntamiento y el CEEI es una alianza estratégica para seguir generando oportunidades, acompañar a quienes emprenden y fortalecer el tejido empresarial de nuestra ciudad”. Carrasco ha subrayado que “Castellón tiene talento, ideas y empresas con capacidad de crecer, innovar y crear empleo, y desde el equipo de gobierno queremos estar a su lado, facilitando espacios, recursos y conexiones que les ayuden a avanzar”, ha dicho.

Para el director del CEEI Castellón, Justo Vellón, “esta colaboración con el Ayuntamiento de Castellón es fundamental para seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor de la ciudad y ofrecer a las personas emprendedoras y empresas un acompañamiento cercano, especializado y adaptado a sus necesidades”. Vellón ha destacado que “el trabajo conjunto entre ambas entidades permite conectar recursos, conocimiento y experiencia para facilitar la puesta en marcha de nuevos proyectos, impulsar la innovación y favorecer el crecimiento de empresas con capacidad de generar valor, empleo y nuevas oportunidades en la ciudad”.

Durante la reunión se ha puesto en valor el trabajo conjunto que ambas entidades vienen desarrollando en materia de emprendimiento, especialmente a través de acciones dirigidas a empresas, startups y personas emprendedoras vinculadas a los viveros empresariales de la ciudad.

Una colaboración consolidada desde 2024

La reunión celebrada hoy da continuidad a la línea de trabajo iniciada en 2024, cuando el Ayuntamiento de Castelló y el CEEI Castellón unieron fuerzas para potenciar el emprendimiento y la innovación en la ciudad mediante una programación estable de desayunos de trabajo y networking.

Estos encuentros, impulsados bajo la marca CaféCREA, se concibieron como un espacio para conectar a empresas, startups, emprendedores y profesionales, alternando su celebración entre las instalaciones del CIES y del CEEI. En cada sesión participa una empresa invitada, se presentan los asistentes y se fomenta el contacto directo a través de un café networking orientado a generar colaboraciones y nuevas oportunidades de crecimiento.

El formato CaféCREA se ha consolidado como una herramienta útil de dinamización y conexión empresarial, reforzando el trabajo en red entre el Ayuntamiento, el CEEI y el conjunto del ecosistema emprendedor de Castellón. Además, ambas entidades colaboran en la organización de jornadas, talleres, acciones formativas y actividades de difusión de recursos, ampliando el alcance de las iniciativas municipales y facilitando que más emprendedores y empresas puedan acceder a información, ayudas y programas de apoyo.

Servicio de Emprendimiento

En este sentido, el Servicio de Emprendimiento del Ayuntamiento de Castelló actúa como puerta de entrada municipal para las personas con ideas de negocio o proyectos empresariales, ofreciendo una atención individualizada y orientando cada iniciativa hacia los recursos más adecuados en función de sus necesidades. Esta labor permite apoyar a los emprendedores en cuestiones como la orientación inicial, el desarrollo del plan de empresa, el acceso a financiación, la tramitación de ayudas, el uso de espacios municipales o los procesos de consolidación empresarial.

Colaboración entre entidades

La colaboración con el CEEI refuerza este modelo mediante un sistema de coordinación y derivación entre ambas entidades. El Ayuntamiento deriva al CEEI aquellos proyectos que requieren un acompañamiento más especializado en innovación, escalabilidad o financiación, mientras que el CEEI orienta hacia los recursos municipales aquellos proyectos que pueden beneficiarse de los servicios del CIES, del coworking municipal o de otras iniciativas locales.

Además, ambas entidades participan en espacios estables de coordinación dentro del ecosistema emprendedor, como los Desayunos de Agentes del Ecosistema Emprendedor, que permiten compartir información, detectar necesidades comunes y coordinar actuaciones con otros agentes públicos y privados. Ayuntamiento y CEEI forman parte también del Comité Organizador del Congreso de Emprendimiento e Innovación Territorial, un foro estratégico desde el que se definen contenidos, se alinean prioridades y se impulsa la cooperación entre entidades.

A esta colaboración se suma el papel del CEEI como Punto de Atención al Emprendedor, PAE, facilitando la constitución de empresas y la tramitación administrativa mediante el sistema CIRCE, lo que permite ofrecer a las personas emprendedoras un acompañamiento más completo en las distintas fases de desarrollo de sus proyectos.

Entre las líneas de colaboración actuales destacan la organización de encuentros de networking una vez al mes, que se celebran en los viveros de empresas y en el CIES, con temáticas de interés para el mundo empresarial. Estas sesiones permiten conectar a empresas instaladas en ambos espacios, compartir experiencias y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene la colaboración con el CEEI para la dinamización del coworking municipal, así como para la formación y el asesoramiento a emprendedores que inician su proyecto empresarial. Este trabajo conjunto contribuye a reforzar la comunidad emprendedora, identificar necesidades de los proyectos y consolidar el CIES y el Coworking CastellóCREA como espacios de referencia dentro del ecosistema emprendedor local.

En este sentido, la alcaldesa ha destacado que el CIES se ha consolidado como una infraestructura clave de apoyo al emprendimiento en Castellón, con una ocupación cercana al 100% tanto en el vivero de empresas como en el espacio coworking, “lo que demuestra la alta demanda existente y la importancia de seguir facilitando recursos útiles a quienes quieren emprender o hacer crecer su empresa en nuestra ciudad”.

“El objetivo es que ninguna persona que tenga una idea de negocio se sienta sola en el camino. Queremos que Castellón sea una ciudad que acompaña, orienta y facilita el crecimiento de los proyectos emprendedores”, ha indicado Carrasco.

Carrasco ha destacado también que “la innovación no es solo tecnología, es una forma de trabajar, de relacionarse y de buscar soluciones nuevas a los retos de las empresas y de la ciudad”. En este sentido, ha señalado que la colaboración con el CEEI “nos permite sumar conocimiento, experiencia y capacidad de acompañamiento para que las empresas de Castellón puedan ser más competitivas”.