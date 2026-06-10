Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación

Castelló contará con un nuevo hotel de 3 estrellas y 136 habitaciones tras el acuerdo alcanzado una importante cadena hotelera a nivel nacional y Construcciones Eliseo Pla, según han confirmado fuentes oficiales de la cadena nacional hotelera al periódico Mediterráneo.

El proyecto de nueva construcción forma parte de la red de B&B Hotels bajo el modelo asset light de la compañía, por lo que esta asumirá la explotación del hotel en Castelló con un contrato garantizado de arrendamiento a largo plazo, mientras que Construcciones Eliseo Pla lidera la inversión porque ha sido el que ha comprado el terreno y desarrollado la iniciativa que gestionará B&B Hotels. "Diversificados la presencia de la cadena en ubicaciones clave", han explicado las mismas fuentes.

De esta forma, el nuevo hotel estará ubicado junto a la estación de Renfe, en concreto en un solar de la calle Pintor Oliet esquina con la calle Cronista Muntaner, en las inmediaciones de otros dos establecimientos hoteleros como son el hotel Luz, de cuatro estrellas superior, y el Eurohotel Castellón, de cuatro estrellas. "La idea es comenzar las obras cuanto antes y en la actualidad se están tramitando las licencias necesarias", han detallado en declaraciones a este periódico.

Las últimas instalaciones de este tipo que han abierto en Castelló ha sido uno en la calle Historiador Viciana (Hotel DL) en mayo de 2025.

Hay que recordar que B&B cuenta con otro hotel en el centro de Castelló (calle Carcagente) de 81 habitaciones y que fue construido en 2001 y abierto bajo otro nombre. Fue en el año 2018 cuando pasó a manos de esta cadena que lo remodeló que ahora prosigue su expansión en la ciudad con otro establecimiento hotelero.