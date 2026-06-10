Compromís exige a Carrasco que actúe contra los vertidos incontrolados e instale las cámaras de control

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado la inacción del gobierno de Begoña Carrasco en la gestión de los residuos de la ciudad y la proliferación de vertidos incontrolados por todo el término municipal.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha exigido al gobierno de Carrasco que no solo instale las cámaras de control de ambientovigilancia que había prometido y todavía no ha colocado, sino que también active un control real de la Policía Local de Castelló para evitar estos vertidos totalmente incívicos.

Desde la coalición subrayan que es alarmante que prácticamente no se esté haciendo nada por controlar esta situación. Por ello, Compromís ya pidió en comisión que se reforzara la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPROMA) de la policía local para que actúe.

Garcia ha recordado que Compromís impulsó una campaña institucional para fomentar el uso del teléfono de recogida de voluminosos. Esta iniciativa demostró su eficacia al conseguir un incremento notable de la recogida organizada de bártulos (o enseres), hecho que constata que la ciudadanía tiene voluntad de hacer bien las cosas y de no tirar los residuos por el término municipal.

Asimismo, el portavoz de la formación valencianista ha puesto el acento en la llegada de las altas temperaturas, un factor que multiplica exponencialmente los focos de insalubridad y las quejas vecinales, especialmente en zonas tan sensibles y de gran valor medioambiental como la Marjaleria.

Para Compromís, el hecho de que el vecindario se tenga que ver obligado a convivir con vertederos ilegales a las puertas de su casa es una muestra evidente de la falta de una hoja de ruta clara en materia de limpieza por parte del actual equipo de gobierno de PP y Vox.

Garcia ha calificado de inaceptable la intención de basar toda la política de residuos en la colocación de dispositivos tecnológicos si no se acompañan de otras directrices. La coalición advierte que, sin una vigilancia policial activa y continuada, lo que se conseguirá será un simple efecto dispersión, trasladando los desechos de un camino a otro sin control.

Finalmente, desde el grupo municipal han criticado duramente la total ausencia de campañas de educación ambiental y sensibilización ciudadana durante este último año. Compromís reitera que la clave del éxito radica en combinar la vía sancionadora con la concienciación, facilitando siempre los canales formales de recogida.