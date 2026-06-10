El conocido grupo musical de Castelló Kasparov anuncia su disolución y aquí tienes los motivos de la decisión

El conocido grupo musical castellonense Kasparov ha anunciado este miércoles su disolución mediante un comunicado oficial publicado en redes sociales. La banda explica que se trata de una decisión tomada de forma conjunta, “desde el respeto” y después de un proceso de reflexión, con la que pone fin a una etapa de diez años marcada por la música en directo, la amistad y el cariño del público castellonense.

“Consideramos que ha llegado el momento de cerrar esta etapa”, señalan los integrantes de la formación, que han querido agradecer a todas las personas que les han acompañado durante estos años de trayectoria. “Kasparov nació con la ilusión de hacer un rock honesto, directo y desde las entrañas”, recuerdan en su despedida, subrayando que, aunque la banda llegue a su fin, la música, los recuerdos y todo lo vivido seguirán formando parte de ellos.

Una aventura nacida entre amigos

La despedida llega después de una trayectoria que comenzó a gestarse a principios de 2015, cuando Manuel, Jordi y Conrado, procedentes de otras agrupaciones, decidieron “montar una pequeña banda” de tintes rockeros sin más pretensión que tocar en fiestas, divertirse y hacer disfrutar. Tras un largo periodo de ensayos, pruebas y construcción de repertorio, se incorporó Chimo Sanchis a la batería y el grupo debutó en marzo de 2016.

Lo que nació casi como una aventura entre amigos acabó convirtiéndose en una presencia habitual en la escena musical local. Kasparov fue ganando conciertos, aceptación y un vínculo cada vez más estrecho con el público, hasta el punto de que sus propios miembros llegaron a definir a sus seguidores no solo como “gente”, sino como “nuestra gente”.

Imagen de archivo del grupo musical. / Mediterráneo

Más allá de los escenarios, Kasparov se presentó siempre como una formación unida por la complicidad, el compañerismo y la amistad. Sus integrantes llegaron a definirse como una familia, “un grupo de hermanos” que compartía una misma ilusión por la música y por el directo.

Un cierre sin despedida amarga

Ahora, tras cumplir con los compromisos adquiridos para las próximas semanas y con la presentación del disco prevista para septiembre, cada miembro continuará su camino personal y artístico, llevando consigo la experiencia de haber compartido esta aventura común.

“Gracias por todos estos años de ruido, pasión y carretera”, concluye el comunicado de despedida de una banda que deja atrás una década de rock y recuerdos en la escena musical castellonense.