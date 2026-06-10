Los jóvenes de Castelló podrán pedir la ayuda al alquiler desde esta semana al 31 de agosto

La concejala de Vivienda, Ester Giner, ha anunciado este miércoles que la junta de gobierno local aprobará este jueves las bases reguladoras de ayudas al alquiler para jóvenes 2026 y que los castellonenses mayores de edad y con menos de 35 años podrán solicitar desde esta semana y hasta el 31 de agosto. Giner ha remarcado que el consistorio destinará 405.000 euros a estas subvenciones "para hacer más fácil el acceso a una vivienda a los castellonenses, de manera especial quienes tienen más complicado poder comprar o alquilar un piso, como en este caso los más jóvenes”. El proceso se gestionará través de la Oficina Municipal de la Vivienda y el teléfono de información municipal 010. Las citas previas para información sobre estas ayudas serán tanto de manera presencial como telemática”.

La edila ha insistido en que “la vivienda es a día de hoy la principal preocupación de la sociedad española y también de las vecinas y vecinos de Castellón”.

Así, la concejala ha explicado que “con el fin de poder buscar una solución a estas situaciones de dificultad, desde el Ayuntamiento de Castellón, se ha creado por primera vez una partida específica para nuestros jóvenes que va a permitir lanzar estas ayudas de alquiler en la ciudad de Castellón”.

Bases reguladoras

La edila ha querido asimismo recordar algunas de las principales líneas maestras de estas bases. “La convocatoria beneficiará a personas que abonen rentas de alquiler, o precio de cesión de uso de las viviendas o habitaciones, ubicadas en el municipio de Castellón y que se encuentre dentro del colectivo destinatario de las ayudas”.

“El principal requisito para acceder a las ayudas sera ser persona física, mayor de edad y no superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud, así como estar empadronado en el municipio de Castellón, a fecha de la solicitud de la presentación de la solicitud, con una antigüedad mínima de tres años”, ha especificado la concejala.

La edila ha detallado que “el contrato de la vivienda alquilada, o cesión de uso de la vivienda o habitación deberá tener una duración mínima de un año y esta deberá constituir la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria o cesionaria”.

Giner ha indicado que “el objeto de las ayudas será la renta de alquiler o precio de cesión que conste en el contrato de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda o habitación, devengadas y pagados, durante el periodo comprendido del mes de enero de 2025 hasta el mes de la presentación de la solicitud, ambos incluidos, por un plazo máximo de 12 meses”.

Ester Giner también ha añadido que “estas ayudas se ponen en marcha por primera vez y serán de hasta un 50% de la renta de alquiler o precio de la cesión de uso de la vivienda o habitación por un máximo de 12 mensualidades, no debiendo superar la renta de alquiler o precio de cesión de uso los 800 euros mensuales por vivienda ni los 400 euros mensuales por habitación, para jóvenes mayores de edad y hasta 35 años””.

Además, otro de los requisitos a tener en cuenta será “el nivel de ingresos de la unidad de convivencia, diferenciando si la unidad esta formada por una sola persona o por dos o mas personas”.

La legislatura de la vivienda

Ester Giner ha insistido en que “para el equipo de Gobierno que dirige la alcaldesa, Begoña Carrasco, esta es la legislatura de la vivienda. Estamos impulsando la disposición de suelo para la construcción de viviendas en toda la ciudad que va a permitir la construcción de 4.200 pisos en diferentes zonas de la ciudad, de los que un 40% serán viviendas de protección pública”.

También ha citado la concejala “proyectos como el Plan de Barrios que, con la ayuda de financiación europea, está destinando 17 millones de euros en la rehabilitación de cerca de 600 viviendas en la ciudad, además de apostar por la ampliación del parque municipal de viviendas sociales, que ha sumado 18 nuevos inmuebles desde que está gobernando el actual gobierno. Y contamos con una cifra récord de 1,5 millones de euros destinada a tal efecto”.