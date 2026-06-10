La Policía Local blinda los barrios de San Agustín y San Marcos con 20 controles y 31 denuncias

La Policía Local ha llevado a cabo durante el mes de mayo una campaña especial de control y vigilancia en los Grupos San Agustín y San Marcos, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la convivencia y dar respuesta a las incidencias detectadas en la zona, así como a las demandas trasladadas por los vecinos. Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia de prevención y presencia policial en diferentes puntos del municipio.

En total, se realizaron 20 controles policiales distribuidos entre el turno de tarde y el turno de noche, con el objetivo de abarcar diferentes franjas horarias de mayor actividad y garantizar una vigilancia continuada en el entorno. Estos dispositivos permitieron intensificar el control en la vía pública y reforzar la presencia preventiva de los agentes en las zonas objeto de actuación.

Resultados operativos del dispositivo

Como resultado de las actuaciones realizadas, se controlaron 170 vehículos y se identificó a 179 personas en el marco de los dispositivos desplegados en la zona. El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que “el objetivo es reforzar la seguridad ciudadana, prevenir conductas de riesgo y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de tráfico y seguridad ciudadana”.

Fruto de estos controles, se han formulado un total de 31 denuncias, de las cuales 12 correspondieron a ITV caducada, 9 a conducir con el permiso de conducción caducado, 2 a superar la tasa de alcoholemia permitida, 2 a tenencia de sustancias estupefacientes, 2 a carecer de seguro obligatorio, 1 a exceso de ocupantes en vehículo, 1 a conducir tras haber consumido drogas, 1 a no utilizar el cinturón de seguridad y 1 a tenencia de arma blanca.

El edil ha subrayado la importancia de este tipo de campañas como “herramienta de respuesta directa a las preocupaciones trasladadas por los vecinos de la zona”, destacando que “el objetivo del equipo de gobierno es actuar con rapidez y eficacia allí donde se detectan problemas que afectan a la convivencia y a la seguridad ciudadana”. En este sentido, ha puesto en valor “el trabajo de la Policía Local, que permite intervenir de forma coordinada y sostenida en el tiempo”.

Ortolá ha señalado además que “los resultados obtenidos evidencian la utilidad de estos dispositivos no solo desde el punto de vista sancionador, sino también desde una perspectiva preventiva, ya que contribuyen a reducir conductas de riesgo y a reforzar la percepción de seguridad en el entorno”. Según ha indicado, “la presencia policial en estos espacios resulta clave para garantizar el uso adecuado de la vía pública y la convivencia entre vecinos”.

Finalmente, el concejal ha reiterado “el compromiso del área de Seguridad y Emergencias de mantener y reforzar este tipo de actuaciones periódicas, con el objetivo de seguir dando respuesta a las necesidades ciudadanas y consolidar una estrategia de vigilancia activa en los puntos del municipio donde se detecten incidencias relevantes”.