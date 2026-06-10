Rafa Simó, portavoz del PSPV, se compromete a climatizar todos los centros educativos de Castelló ante la "desidia" del Consell

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, se ha comprometido a climatizar los centros escolares públicos de la capital, una medida que afectaría a los 52 edificios, así como a 12.000 alumnos y alumnas, además de profesorado, personal de los centros y familias.

El candidato a la alcaldía ha recordado que, ante la “desidia” de la Conselleria de Educación, el Ayuntamiento de Castelló sí tiene competencias para actuar en los centros y puede costear con fondos públicos la ejecución de medidas encaminadas a reducir las temperaturas en las aulas, tanto con la instalación de equipos refrigerantes como toldos, pérgolas en los patios y paneles que den sombra.

De hecho, esta propuesta lanzada por el Partido Socialista se suma a la que anunció ayer mismo el Gobierno de España con la creación de una línea de subvenciones de 200 millones de euros para la climatización de centros educativos. “Defender Castelló del cambio climático es una prioridad, nuestro convencimiento de que el dinero de todos tiene que ir a las inversiones que realmente necesita la ciudad”, según esta parte.

Rafa Simó, secretraio general del PSPV. / Redacción Mediterráneo

“La refrigeración de los centros es una cuestión de salud pública que va más allá de la comodidad y que afecta directamente al rendimiento del alumnado”, ha indicado Simó, quien ha incidido en los estudios que apuntan a un descenso del 1% en la capacidad de aprendizaje por cada grado de temperatura superior al óptimo.

Frente al negacionismo climático de PP y Vox, el secretario general del PSPV en Castelló sostiene la evidencia de que las altas temperaturas “han llegado para quedarse, son una nueva realidad que se ha ido instalando en nuestro día a día y que obligan a adaptar nuestros barrios e instalaciones públicas para poder vivir con normalidad en el presente y, ya sin ninguna duda, también en el futuro”.