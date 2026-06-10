Sigue el culebrón del Archivo Histórico Provincial en Castelló: terminada la obra hace más de tres años y el ciudadano sin poder entrar

Sigue el culebrón del Archivo Histórico Provincial cuando se cumplen más de tres años desde que finalizaran las obras de construcción y después de que la Conselleria de Cultura trasladara hace casi un año los fondos bibliográficos al nuevo edificio ubicado en el Raval Universitari, junto a la Escuela Oficial de Idiomas.

Pese a que esta documentación ya se encuentra en las nuevas instalaciones y hay personal trabajando en las mismas desde antes de Navidad, el recinto cultural sigue cerrado y sin que el ciudadano puedan entrar. Al cabo de un tiempo de terminar los trabajos por parte del Ministerio de Cultura, la Conselleria de Cultura inició los trámites para la contratación del mobiliario, el personal, servicios de seguridad y limpieza, adquisición de equipos y material diverso necesario antes de su apertura al público, así como contratos para el de mantenimiento de ascensores, jardinería, control de plagas y legionela, prevención de incendios, climatización y mantenimiento. La burocracia demora su puesta en marcha, si bien fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron a este periódico que la valla perimetral del edificio, uno de los requisitos para su apertura "ya está finalizada".

Entrada cerrada del edificio cultural. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además, este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Cultura con el fin de conocer el plazo de apertura ya que esta corresponde a la administración autonómica sin obtener respuesta al respecto.

No obstante, las personas interesadas en realizar alguna consulta o solicitar información puede hacerlo, en lugar de manera presencial en un edificio que ha costado 8,6 millones, a través de la web y el portal Savex.

¿Qué encontrará el ciudadano en cuanto pueda entrar?

El Archivo Histórico acoge documentos que tienen un valor histórico, cultural, legal o administrativo. En el caso del de Castellón, fue creado por Orden Ministerial de 7 de noviembre de 1968 y su primera sede fue la Casa de la Cultura. Tras varios traslados, ha estado hasta ahora en la biblioteca Rafalafena. El documento más antiguo que se conserva en este archivo es un pergamino de 1282 de una escritura del notario Genar Rabassa aunque también hay escritos del siglo XIX y en su mayoría, del XX. El archivo ocupa una extensión aproximada de 5.000 metros lineales en los que se contabilizan más de 35.000 unidades.

Imagen general del edificio rodeado por la valla ya finalizada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El recinto conservará fundamentalmente protocolos notariales de más de cien años de antigüedad, así como documentación histórica de la Audiencia Provincial y juzgados, de la Delegación de Hacienda y toda la documentación histórica producida por los servicios provinciales de la Administración central, según fuentes oficiales.