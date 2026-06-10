Ciudad
Sigue la sangría de cierres comerciales en el centro de Castelló y esta vez baja la persiana un establecimiento de marca de lujo
Hace apenas un mes ya clausuró su local Massimo Dutti
Cuando apenas ha pasado un mes desde que cerrara el penúltimo bastión que le quedaba al grupo Inditex en el centro de Castelló --Massimo Dutti--, ahora ha sido un establecimiento de marca de lujo el que ha bajado la persiana dejando vacío uno de los locales más grandes de la calle Enmedio. Una clausura que sigue la estela que abrió el cierre de Zara, en enero de 2024 y después de 32 años prestando servicio en el casco urbano y a la que siguió Pull & Bear, Bennetton, Oysho, otras marcas como Pepe Jean's (este jueves se inaugura en este mismo local una óptica) o el cambio de ubicación de Tiger.
Ahora, y casi por sorpresa, ha sido la marca de lujo Guess, conocida a nivel internacional, con tiendas en todo el mundo y fundada por los hermanos Marciano a principios de los años 1980, la que ha cerrado su establecimiento ubicado en la calle Enmedio y dedicado, hasta ahora, a la venta de ropa y complementos en el centro de la capital de la Plana.
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