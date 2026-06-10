Subirse a un bote dragón ya es posible: el festival chino regresa al Grau de Castelló

El Ayuntamiento de Castellón ha acogido la presentación de la V edición del Festival Bote de Dragón. Una cita donde el Ayuntamiento de Castellón, a través de la concejalía de Convivencia Social e Interculturalidad, colabora con la Asociación Cultural China de Castellón y que volverá a convertir el Puerto en escenario de una de las tradiciones más antiguas y representativas de la cultura china.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha presentado esta nueva edición acompañado del presidente de la asociación cultural china Boyong Dong, y de su secretaria, Vicky Xincai Lin Zhou, además de otros miembros de la asociación.

El edil ha destacado que esta celebración, con más de 2.000 años de historia, constituye “una magnífica oportunidad para acercar culturas, fomentar el conocimiento mutuo y seguir construyendo una ciudad basada en la convivencia y el respeto”.

La jornada tendrá lugar el próximo 14 de junio y girará en torno a la tradicional carrera de botes dragón, embarcaciones decoradas con cabeza y cola de dragón que son tripuladas por equipos de remeros que avanzan al ritmo marcado por un tambor. Esta festividad, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, combina deporte, tradición y participación comunitaria.

Un ejemplo de interculturalidad

Durante la presentación, el edil ha subrayado que el Festival Bote de Dragón representa el modelo de ciudad por el que trabaja el Ayuntamiento. “Castellón no es solo una ciudad diversa, es una ciudad intercultural. La multiculturalidad habla de coexistencia; la interculturalidad habla de interacción, de diálogo y de enriquecimiento mutuo. Eso es lo que perseguimos”, ha afirmado.

Como ejemplo de esa filosofía, Sales ha destacado que uno de los botes participantes estará integrado por miembros de la Asociación de Venezolanos de Castellón (ASOVECAS); la Asociación Argentina “El Ceibo”; la Asociación de Colombianos Hispanoamérica Unida; la Asociación Viva Cuba; la Asociación Peruana de Vila-real; y la Federación de Asociaciones Venezolanas de España, junto a integrantes de la comunidad china.

Además, la jornada contará también con botes participantes del CEU Cardenal Herrera, el Colegio Lledó y el Real Club Náutico de Castellón, reforzando el carácter abierto, participativo y comunitario de esta edición. “Diferentes culturas, diferentes comunidades y una misma embarcación. Difícilmente se puede explicar mejor lo que significa la interculturalidad”, ha señalado.

Reconocimiento a la comunidad china

El concejal también ha querido poner en valor la aportación de la comunidad china a la ciudad, recordando su implicación en momentos especialmente difíciles. En este sentido, ha destacado la colaboración prestada durante la pandemia de la COVID-19 y, más recientemente, su solidaridad con las personas afectadas por la DANA en la Comunitat Valenciana.

“Son vecinos, comerciantes y parte fundamental del tejido social de Castellón. Queremos que esa presencia sea visible, reconocida y celebrada. Porque visibilizar no es folklorizar; visibilizar es dar a cada realidad el lugar que merece en el espacio público de nuestra ciudad”, ha manifestado Sales.

Por su parte, Boyong Dong, ha querido agradecer “al Ayuntamiento de Castellón, al Puerto de Castellón, al Real Club Náutico de Castellón, así como a todos los participantes, equipos y patrocinadores que hacen posible esta celebración”.

Vicky Xincai Lin Zhou, ha destacado que “gracias al convenio de colaboración que mantenemos con el Ayuntamiento de Castellón, hoy la interculturalidad y la convivencia en nuestra ciudad son más fuertes que nunca”. Asimismo, ha señalado que “esta fiesta es un símbolo de unión, salud y, sobre todo, de comunidad” y ha animado a la ciudadanía a participar en una jornada que contará con una amplia programación abierta al público.

Una jornada abierta a toda la ciudadanía

La programación se desarrollará durante toda la tarde del domingo en el Puerto del Grau. Además de las tradicionales carreras de botes dragón, los asistentes podrán disfrutar de la experiencia de navegar en una auténtica embarcación de este tipo, así como de 12 stands culturales, actuaciones musicales, exhibiciones y propuestas gastronómicas.

Vicky Xincai Lin Zhou ha explicado que el objetivo es que “sea un evento abierto y muy vivo”, por lo que la organización ha preparado actividades para todos los públicos antes de la clausura, que culminará con la entrega de premios a los equipos participantes.

“Invitamos a toda la ciudadanía a acercarse al Puerto del Grau a partir de las 15.00 horas para disfrutar de una experiencia única y conocer más de cerca una de las tradiciones más importantes de la cultura china”, ha concluido.