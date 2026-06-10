Toñi Vilaroja, vecina 'venta a la porta': "Lo hacemos para que los productos de Castelló y de la tierra no se pierdan"

Toñi Vilaroja acumula una trayectoria de 40 años vendiendo fruta y verdura directamente en la puerta de su casa. El objetivo principal de esta actividad comercial es dar salida a los productos agrícolas de Castelló y de la tierra, evitando así que el género cultivado se eche a perder. Para ello, el puesto funciona con un sistema de venta diaria, ofreciendo el género del día hasta que se agotan las existencias de la jornada.

La respuesta de los clientes en el día de hoy ha sido muy positiva, acudiendo a adquirir el producto disponible. El puesto ofrece alimentos que varían según la época del año. Durante los meses de invierno, la oferta se centra en frutas como el pomelo, la granada y los cítricos. En las siguientes estaciones, el catálogo se adapta a la producción correspondiente, ofreciendo melones, tomates, berenjenas, alcachofas en su temporada y calabazas idóneas para el horno. De este modo, este punto de venta facilita la distribución de los cultivos hortofrutícolas locales según su época de recogida.