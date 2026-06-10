Esta es la ubicación de otras 43 viviendas asequibles que se construirán en Castelló

Casa 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha impulsado un nuevo proyecto en Castelló para la construcción de 43 viviendas asequibles y que supone uno de los 22 proyectos que esta entidad prevé poner en marcha tras la aprobación en el Consejo de Ministros celebrado el 2 de junio de la autorización para transferir 260 millones a Casa 47 con los que prevé edificar 1.629 nuevas viviendas a nivel nacional.

La actuación residencial prevista en el Grau de Castelló se llevará a cabo en un solar ubicado en la calle Rederas, 2. En concreto, en un solar de 1.187 metros cuadrados de suelo urbano consolidado residencial que proviene de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha valorado la importancia de esta iniciativa impulsada por Casa 47 “para poner en marcha nuevos proyectos que amplíen el parque público de viviendas y que ponga a disposición de la ciudadanía hogares asequibles y dignos”.

Con esta nueva transferencia a Casa 47 (la cuarta hasta la fecha), los recursos traspasados a la Entidad Estatal de Vivienda alcanzan los 2.080 millones de euros y los 68 proyectos activos por todo el territorio nacional.

En este sentido, esta entidad ha licitado recientemente la comercialización de una parcela de equipamiento social en el Polígono Industrial ‘El Colador’, ubicado en el término municipal de Onda, Castellón. El plazo de presentación de ofertas finaliza a las 13:00 horas del 30 de junio de 2026.