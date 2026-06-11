Así es 'Angelito con pandereta'. La historia de la escultura de Adsuara que ha donado su familia a Castelló

La familia del artista castellonense Juan Bautista Adsuara ha donado la escultura Angelito con pandereta al Ayuntamiento de la ciudad, por lo que la obra entra a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad. La pieza mide 34 x 9 centímetros y está realizada en escayola y fue modelada directamente por el artista al servir de molde para la posterior realización de la escultura en bronce que está datada en 1965 y fue un regalo del propio Juan Bautista Adsuara a Asunción Segarra con motivo de su primera maternidad, en 1966. La escultura aparece firmada en su base por el artista, con la inscripción Adsuara y la donación ha sido realizada por su propietaria Asunción Segarra Segarra a la alcaldesa Begoña Carrasco en un acto en el que también ha estado presente la concejala de Cultura, María España, siendo partícipes también de este momento María Luisa Adsuara y Asunción Adsuara, ambas sobrinas-nietas del escultor.

Cabe recordar que ha sido la concejalía de Cultura la encargada de la tramitación necesaria para llevar a cabo esta donación, respetando la voluntad manifestada por Asunción Segarra el pasado mes de abril de 2026.

Un momento de la firma de la cesión de la escultura de Adsuara. / Mediterráneo

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha agradecido este gesto de generosidad y ha subrayado que “cada donación de estas características supone una aportación de enorme valor para la memoria artística y sentimental de Castellón”. Carrasco ha señalado que “Juan Bautista Adsuara es uno de los grandes nombres de nuestra cultura y contar con una nueva obra vinculada a su trayectoria es motivo de orgullo para todos los castellonenses”.

La primera edil también ha destacado que “esta escultura no solo incrementa el patrimonio municipal, sino que nos permite acercarnos a la faceta más personal y humana del artista, al tratarse de una pieza concebida como un regalo íntimo y familiar”. En este sentido, ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento a Asunción Segarra Segarra “por compartir con la ciudad una obra que forma parte de su historia personal y que, desde ahora, pasa a formar parte también de la historia colectiva de Castellón”.

Expuesta en el Ayuntamiento

Por su parte, Asunción Segarra ha manifestado que es todo un orgullo hacer entrega de esta escultura a la ciudad de Castellón. Cabe recordar que en el Ayuntamiento ya se encuentra una escultura del mismo autor en la entrada, junto a la escalera principal, denominada Minerva, y también un autorretrato que se encuentra en la sala de juntas. Esta nueva pieza también estará expuesta en el consistorio municipal.

Las esculturas de Adsuara en Castellón, España y el mundo

El escultor castellonense Juan Bautista Adsuara refleja en su obra una fuerte vinculación con su ciudad natal. Su legado puede apreciarse en diferentes puntos de Castellón a través de obras como el monumento a Tárrega, de 1916; el monumento a Ribalta, de 1927; el dedicado a Perot de Granyana, de 1959; o el monumento a Cardona Vives, realizado en 1963.

Su producción artística también está presente en otras ciudades españolas y del extranjero. En Madrid destacan obras como Aurora, en el edificio de Seguros La Aurora, de 1920; los relieves del edificio del Banco de Vizcaya; y las Alegorías de las Artes y la Ciencia, situadas en la fachada del Ministerio de Educación. Además, Adsuara dejó su huella en obras como el monumento a la Reconquista, en Vigo, de 1947; el monumento a Vicente Manterola, en San Sebastián, de 1949; o el monumento a Francisco de Aguirre, en La Serena, Chile.