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Así es 'Angelito con pandereta'. La historia de la escultura de Adsuara que ha donado su familia a Castelló

La alcaldesa ha agradecido la cesión de esta importante pieza al Ayuntamiento

La escultura 'Angelito con pandereta' junto a la alcaldesa y Asunción Segarra.

La escultura 'Angelito con pandereta' junto a la alcaldesa y Asunción Segarra. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La familia del artista castellonense Juan Bautista Adsuara ha donado la escultura Angelito con pandereta al Ayuntamiento de la ciudad, por lo que la obra entra a formar parte del patrimonio cultural de la ciudad. La pieza mide 34 x 9 centímetros y está realizada en escayola y fue modelada directamente por el artista al servir de molde para la posterior realización de la escultura en bronce que está datada en 1965 y fue un regalo del propio Juan Bautista Adsuara a Asunción Segarra con motivo de su primera maternidad, en 1966. La escultura aparece firmada en su base por el artista, con la inscripción Adsuara y la donación ha sido realizada por su propietaria Asunción Segarra Segarra a la alcaldesa Begoña Carrasco en un acto en el que también ha estado presente la concejala de Cultura, María España, siendo partícipes también de este momento María Luisa Adsuara y Asunción Adsuara, ambas sobrinas-nietas del escultor.

Cabe recordar que ha sido la concejalía de Cultura la encargada de la tramitación necesaria para llevar a cabo esta donación, respetando la voluntad manifestada por Asunción Segarra el pasado mes de abril de 2026.

Un momento de la firma de la cesión de la escultura de Adsuara.

Un momento de la firma de la cesión de la escultura de Adsuara. / Mediterráneo

La alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco, ha agradecido este gesto de generosidad y ha subrayado que “cada donación de estas características supone una aportación de enorme valor para la memoria artística y sentimental de Castellón”. Carrasco ha señalado que “Juan Bautista Adsuara es uno de los grandes nombres de nuestra cultura y contar con una nueva obra vinculada a su trayectoria es motivo de orgullo para todos los castellonenses”.

La primera edil también ha destacado que “esta escultura no solo incrementa el patrimonio municipal, sino que nos permite acercarnos a la faceta más personal y humana del artista, al tratarse de una pieza concebida como un regalo íntimo y familiar”. En este sentido, ha trasladado el agradecimiento del Ayuntamiento a Asunción Segarra Segarra “por compartir con la ciudad una obra que forma parte de su historia personal y que, desde ahora, pasa a formar parte también de la historia colectiva de Castellón”.

Expuesta en el Ayuntamiento

Por su parte, Asunción Segarra ha manifestado que es todo un orgullo hacer entrega de esta escultura a la ciudad de Castellón. Cabe recordar que en el Ayuntamiento ya se encuentra una escultura del mismo autor en la entrada, junto a la escalera principal, denominada Minerva, y también un autorretrato que se encuentra en la sala de juntas. Esta nueva pieza también estará expuesta en el consistorio municipal.

Las esculturas de Adsuara en Castellón, España y el mundo

El escultor castellonense Juan Bautista Adsuara refleja en su obra una fuerte vinculación con su ciudad natal. Su legado puede apreciarse en diferentes puntos de Castellón a través de obras como el monumento a Tárrega, de 1916; el monumento a Ribalta, de 1927; el dedicado a Perot de Granyana, de 1959; o el monumento a Cardona Vives, realizado en 1963.

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Su producción artística también está presente en otras ciudades españolas y del extranjero. En Madrid destacan obras como Aurora, en el edificio de Seguros La Aurora, de 1920; los relieves del edificio del Banco de Vizcaya; y las Alegorías de las Artes y la Ciencia, situadas en la fachada del Ministerio de Educación. Además, Adsuara dejó su huella en obras como el monumento a la Reconquista, en Vigo, de 1947; el monumento a Vicente Manterola, en San Sebastián, de 1949; o el monumento a Francisco de Aguirre, en La Serena, Chile.

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