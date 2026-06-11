Así es la carroza de Neptuno y su corte de sirenas que desfilará en la Cabalgata del Mar del Grau de Castelló

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha visitado los trabajos de restauración de la carroza mitológica de Neptuno y su corte de sirenas, una pieza que volverá a formar parte de la Cavalcada de la Mar en las próximas fiestas de Sant Pere, que se celebrarán del 27 de junio al 5 de julio. Durante su visita ha agradecido la gran labor que los restauradores están llevando a cabo para que la carroza esté a punto para la semana grande del Grau.

La carroza llevaba años sin salir en este emblemático desfile que inaugura las fiestas del distrito marítimo. Permanecía almacenada con un importante deterioro, especialmente en la estructura interna y en diferentes elementos ornamentales. Por ello, se están realizando trabajos de reparación y puesta a punto para que pueda volver a incorporarse a la cabalgata en condiciones adecuadas.

Ester Giner en el taller. / Mediterráneo

En el caso de la figura de Neptuno, se ha saneado y reforzado la estructura interna de madera, además de recuperar la pintura, reparar los agujeros y aplicar masilla para recuperar el acabado original. Los trabajos continuarán con la aplicación de pintura y barniz para completar su restauración.

Respecto a las sirenas, elaboradas en material de fibra, también presentaban roturas que han sido reparadas mediante trabajos de enmasillado y pintura. También se ha readaptado su estructura para incorporar un pequeño asiento para las personas que participen en el desfile sobre la carroza.

Giner ha señalado que “recuperar esta carroza es seguir reforzando la memoria festiva y marinera de la Cavalcada de la Mar, uno de los actos más queridos y representativos de las fiestas de Sant Pere”. La edil ha destacado que “cada elemento que vuelve al desfile suma historia, identidad y emoción a una celebración que forma parte del alma del Grau”.

La restauración de esta pieza se enmarca en el impulso que este año se ha querido dar a la Cavalcada de la Mar, que busca recuperar su esencia más marinera con una recreación inspirada en la cabalgata de 1957. El desfile arrancará con una parte dedicada a la mitología marinera, continuará con escenas centradas en los oficios tradicionales del mar e incorporará como novedad la escenificación de una subasta de pescado, una de las imágenes más representativas de la actividad pesquera del Grau.

La Cavalcada de la Mar tendrá lugar el sábado 27 de junio, a las 19.00 horas, y recorrerá las calles Churruca, Canalejas, Gravina, paseo Buenavista y Avenida del Puerto.

Cuenta atrás para Sant Pere

La teniente de alcalde del Grau ha recordado que quedan pocos días para el inicio de las fiestas y el Grau ya vive la cuenta atrás de una programación que contará con más de 200 actos dirigidos a todos los públicos. Entre las principales citas destacan la ya mencionada Cavalcada de la Mar, el concierto de Isabel Aaiún, la actuación de la Orquesta La Misión, el correfoc de Sant Pere, a cargo de Dimonis de la Plana, y el encierro de toros cerriles de la ganadería El Torreón.

Giner ha subrayado que “Sant Pere es la gran semana del Grau, una programación que une tradición, música, participación ciudadana, cultura popular e identidad marinera”. “Desde la Tenencia de Alcaldía del Grau seguimos trabajando junto a la comisión de fiestas, la comisión taurina, las asociaciones, peñas y colectivos para que estas fiestas estén a la altura de lo que merece el distrito marítimo”, ha añadido.

25 años del Campanar

La visita también se enmarca en un calendario especialmente significativo para el Grau, que este año conmemora el 25 aniversario del campanar de la parroquia de Sant Pere y de sus campanas. La programación continuará durante las fiestas con las Cantaes de Sant Joan, el 19 de junio, la actuación del Grupo de Danzas Illes Columbretes junto al Gremio de Campaneros de Castellón el 1 de julio, y la subida guiada al Campanar el 4 de julio, que pondrá el cierre a la conmemoración.

Giner ha destacado que “este año Sant Pere llega con un valor añadido muy especial, porque a la fuerza de nuestras fiestas se suma la celebración de un símbolo tan querido como el Campanar”. La teniente de alcalde ha concluido que “el Grau está preparando unas fiestas que miran al futuro sin olvidar sus raíces, recuperando elementos, cuidando sus tradiciones y poniendo en valor todo aquello que nos hace únicos”.