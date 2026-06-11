Castelló mejorará las tres guarderías municipales: desde aire acondicionado a césped artificial en la zona de juegos

El Ayuntamiento de Castelló mejorará las tres guarderías municipales (Chupetes, Biberons y Peücs) con un importe de 335.497 euros y un plazo de ejecución de seis semanas, según ha informado el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, tras la celebración de la junta de gobierno local. Las actuaciones previstas permitirán mejorar las instalaciones y reforzar el confort y la seguridad de estos centros municipales ya que se contempla la instalación de toldos para generar más zonas de sombra, la sustitución del pavimento de caucho por césped artificial, la renovación de zonas deterioradas y la reparación de los desperfectos existentes, así como aire acondicionados, con el objetivo de poner al día estos espacios educativos y ofrecer mejores condiciones a los niños y niñas usuarios de las escuelas infantiles municipales. Así, está previsto que estas obras entren en servicio el curso que viene ya que los trabajos tendrían lugar en verano o durante periodos vacacionales, ha continuado Sales.

Vivienda, rehabilitación de edificios y cementerio

En materia de vivienda, la junta de gobierno local ha aprobado las bases para la concesión de ayudas al alquiler para jóvenes, con una dotación máxima de 405.000 euros; las documentación para optar a subvenciones destinadas a la rehabilitación de edificios, con un presupuesto máximo de 501.428 euros y la adjudicación a Jardinería Castellón de las obras de mejora del parque infantil del Maset Blau, situado en la plaza Miquel Soler i Barberà, por un importe de 106.110 euros y con un plazo máximo de ejecución de tres meses. La actuación permitirá renovar y mejorar este espacio de juego, reforzando la seguridad y la calidad de las zonas infantiles de la ciudad.

Vicent Sales es portavoz del equipo de gobierno local. / Mediterráneo

También se ha aprobado el expediente de contratación de las obras de reparación del Cuadro de San Vicente, Fase II, en el interior del cementerio municipal de San José, destinadas a la mejora de viales, por un importe de 200.000 euros. Esta nueva actuación da continuidad a los trabajos ya realizados en esta zona del camposanto, donde se ha actuado sobre más de 3.100 m² de pavimento y aceras, se ha mejorado la accesibilidad y se ha dado continuidad a la red de drenaje existente en el interior del recinto.

Finalmente, la licitación para abrir un quiosco de prensa y helados en los jardines del Puerto del Grau ha quedado desierta y pese a que se puede adjudicar de forma directa, el consistorio esperará al verano que viene a conceder la concesión para la cafetería con mesa, sillas y aseos; el consistorio deberá pagar también 3.408 euros a una comunidad de vecinos por inundaciones de un sótano situado en la calle Falcó durante las obras de reforma de la plaza de la Paz.

Sales ha destacado que el consistorio deberá devolver a APK80 aparcamientos SLU (gestionan los aparcamientos de Fadrell, Borrull, plaza Constitución y avenida Rey don Jaime), vía sentencia judicial, las cuotas del IBI del ejercicio 2022 y aprobación de nuevas cuotas, según ha dicho Sales.