Expectación en Castellón por la presencia del Tesla Cybertruck: Numerosos curiosos se agolpan ante el futurista vehículo
Uno de los coches más llamativos del mundo se ha convertido estos días en una de las grandes atracciones del Centro Comercial Salera
El Tesla Cybertruck ha aterrizado estos días en el Centro Comercial Salera de Castellón y no ha pasado precisamente desapercibido. Su presencia ha despertado una notable expectación entre vecinos, curiosos, aficionados al motor y visitantes que se acercan expresamente para contemplar de cerca un vehículo que, más que un coche convencional, parece salido de una película de ciencia ficción. La escena se repite a lo largo de la jornada: móviles en alto, fotografías, vídeos para redes sociales y grupos de personas comentando sus formas angulosas, su tamaño imponente y una carrocería que rompe con todo lo habitual en las carreteras españolas.
La aparición del Cybertruck en Castellón ha convertido un paseo por Salera en una pequeña cita con uno de los modelos más mediáticos de Tesla. El vehículo, fabricado con una estética inconfundible de líneas rectas y acabado metálico, es una de las apuestas más radicales de la marca de Elon Musk. Entre sus características más comentadas figuran su gran tamaño, su diseño de pick-up eléctrica, su imagen robusta y una presencia visual que lo hace reconocible al instante. Para muchos de los que se han acercado a verlo, la experiencia tiene algo de excepcional: no todos los días se puede estar a pocos centímetros de un coche que ha generado titulares en todo el mundo incluso antes de llegar a los escaparates europeos.
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Más allá de sus prestaciones o de los debates que rodean su homologación en Europa, la noticia en Castellón está en la reacción que ha provocado. El Cybertruck se ha convertido en un inesperado reclamo para el centro comercial y en una de esas imágenes que circulan rápidamente por WhatsApp, Instagram o TikTok. Familias, jóvenes y amantes de la automoción se detienen para inmortalizar el momento junto al vehículo, alimentando una expectación que confirma el poder de atracción de Tesla y de un modelo que, guste o no, consigue algo cada vez más difícil: que la gente se pare, mire y saque el móvil.
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