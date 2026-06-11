El comercio del Raval sale a la calle este sábado: lugar, horarios y establecimientos

La Asociación de Comercios del Raval, con la colaboración de la concejalía de Comercio y Consumo y Confecomerç, celebra este sábado 13 de junio Raval al Carrer, una iniciativa que tiene como objetivo acercar el comercio de proximidad a la ciudadanía, dar visibilidad al tejido comercial local y fomentar las compras en los establecimientos de la ciudad.

La actividad tendrá lugar en la plaza Forn del Pla, en horario de 10:00 a 14:00 horas, y reunirá a un total de 20 comercios locales, que trasladarán parte de su oferta a la calle para mostrar sus productos y servicios en un entorno abierto y accesible. La jornada pretende convertirse en un punto de encuentro entre comerciantes y consumidores, favoreciendo el contacto directo y poniendo en valor la calidad, la cercanía y la atención personalizada que caracterizan al comercio local.

Desde la organización destacan que esta iniciativa busca, además, dinamizar el barrio del Raval y generar actividad económica y social en una de las zonas comerciales más emblemáticas de la ciudad. Durante toda la mañana, vecinos y visitantes podrán recorrer los diferentes expositores, conocer las novedades de los establecimientos participantes y disfrutar de una experiencia de compra diferente, al aire libre y en un ambiente festivo.

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha subrayado “la importancia de seguir impulsando acciones que contribuyan a fortalecer el comercio de proximidad y a respaldar el trabajo que realizan diariamente los comerciantes locales. El comercio local es uno de los grandes motores económicos y sociales de nuestra ciudad. Iniciativas como Raval al Carrer permiten mostrar todo ese valor añadido que ofrece el pequeño comercio y acercarlo todavía más a la ciudadanía”.

Vidal ha destacado asimismo “la implicación de la Asociación de Comercios del Raval y el trabajo conjunto desarrollado con las diferentes entidades colaboradoras para hacer posible esta nueva edición. Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la colaboración entre administraciones, asociaciones y comerciantes para seguir fortaleciendo el sector. Cuando trabajamos de manera coordinada conseguimos poner en marcha acciones que generan oportunidades, aumentan la visibilidad de los negocios y contribuyen a dinamizar la economía local”.

Por último, Vidal ha animado a la ciudadanía a participar en la jornada y a respaldar al comercio local con sus compras: “Invitamos a todos los vecinos y visitantes a acercarse este sábado a la plaza Forn del Pla y disfrutar de una mañana diferente, en la que podrán conocer de primera mano el trabajo de nuestros comerciantes”.

La celebración de Raval al Carrer se enmarca dentro de las acciones de promoción comercial impulsadas por la Asociación de Comercios del Raval, con el apoyo de la concejalía de Comercio y Consumo y Confecomerç, con el objetivo de seguir reforzando la competitividad del comercio urbano y fomentar hábitos de consumo responsables y de proximidad entre la ciudadanía.