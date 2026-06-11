Nueva sorpresa en el comercio de Castelló: otra tienda abre pronto en el centro

Castelló sumará una nueva apertura comercial este fin de semana en una céntrica calle. La ubicación elegida es una zona donde conviven espacios de venta y restauración, y servicios como una parada de taxi. En concreto se trata de una emprendedora que ha decidido apostar por un negocio que abrirá sus puertas en la calle Asensi, junto al pasaje, en un local que hasta ahora estaba vacío, disponible para alquilar. Y mientras, Óptica Valls llega también en la tarde de este jueves a la calle Enmedio y a cuya inauguración asisten autoridades y público invitado, en el antiguo local de Pepe Jean's.

¿De qué se trata? Esta misma semana han terminado de pintar y colocar el cartel que ya luce en la fachada. Se trata de FloreMy Art Floral Boutique. "Son ramos exclusivos de autor, con flores frescas disponibles cada día y diseños exclusivos para cualquier ocasión. Es un espacio floral con alma de cultura eslava", resume Tania Korolova, quien estará al frente de este nuevo comercio. "Aunque haremos entregas a domicilio, hemos decidido apostar por el centro de Castelló para que también los clientes tengan un fácil acceso y puedan recogerlo cómodamente", señala.

Una historia de superación personal y regalos "para cualquier ocasión"

Tania, con una de sus creaciones florales. / Mediterráneo

La de Tania es además de emprendedora una historia de superación personal. Se mudó a España al estallar la guerra en Ucrania hasta Castellón, donde ha formado una familia. "Aquí me di cuenta de cuánto echaba de menos las flores en mi vida cotidiana. En la cultura eslava, las flores nos acompañan casi siempre: se regalan en cumpleaños a madres, abuelas, profesores, compañeros y amigos. Las flores son una parte esencial del cortejo —es difícil imaginar una primera cita sin un ramo para la chica-. Los maridos también suelen regalar flores a sus esposas simplemente, sin una ocasión especial, para expresar amor y atención", resume.

Con nueve años de formación artística y experiencia en el sector tecnológico, ahora ha encontrado una forma de expresión personal: crear belleza a través de las flores y los ramos. "Con el tiempo observé que la cultura floral en España es diferente de la que yo conocía. Las mujeres eslavas suelen preferir tonos suaves y pastel, composiciones ligeras sin exceso de verde decorativo, así como ramos grandes y arreglos en cajas o cestas. Para nosotras, los detalles tienen un valor especial: la elección de las cintas, la combinación del papel y las flores, la armonía de los tonos, y la exclusividad y el refinamiento de cada creación", señala.

De un hobby a una opción profesional

Aunque todo comenzó como un hobby, decidió dar el paso de realizar cursos de floristería y hoy en día ha decidido dar el paso de abrir su propio espacio floral en Castellón.

"Intento siempre tener una amplia variedad de especies poco comunes, composiciones exclusivas y ramos creados con atención a cada detalle. Mi objetivo es ofrecer a los habitantes de Castellón una nueva visión de la floristería moderna, que une la elegancia europea, el amor eslavo por las flores y un enfoque personalizado para cada cliente", manifiesta ilusionada.

Otra óptica

Por otra parte, abre también al público Óptica Valls en el local de la calle Enmedio dónde se ubicaba Pepe Jean's, cerrado al público desde hace meses. Este establecimiento estaba situado en la cella Colón, junto al antiguo Juguetes Roig, también cerrado, por lo que este espacio también queda vacío.