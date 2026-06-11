El PSPV denuncia que el presupuesto del Consell vuelve a “vender humo” para Castelló con proyectos que lleva tres años sin ejecutar

El PSPV de Castelló ha advertido este jueves que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 vuelven a reproducir un modelo basado en “grandes anuncios y una escasa ejecución real de las inversiones comprometidas con Castelló, según han afirmado el secretario general del PSPV de Castelló y diputado autonómico, Rafa Simó, y la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, quienes han denunciado que el Consell de Pérez Llorca vuelve a incluir proyectos ya anunciados en ejercicios anteriores sin haber demostrado capacidad para convertirlos en realidad.

En este sentido, ha recordado que durante 2025 la Generalitat “ejecutó menos de una tercera parte de las inversiones presupuestadas para Castelló”, de modo que dos de cada tres euros anunciados nunca llegaron a transformarse en obras o actuaciones concretas y después de tres años de gobierno del Partido Popular, los castellonenses tienen motivos más que suficientes para desconfiar de unos presupuestos que vuelven a repetir proyectos que llevan años acumulando retrasos”, ha manifestado.

Así, la ampliación del Hospital General aparece ahora con una dotación de 5,6 millones de euros, un 180% más que el año anterior, “pero mucho nos tememos que el grado de ejecución sea el mismo que durante 2025, osea, cero euros”. Igual ocurre con la ronda Oeste, que pasa a contar con una partida de 5 millones de euros “después de cerrar el pasado ejercicio sin gastar ni un solo euro de los fondos previstos”. La situación se repite en la ampliación del centro de salud Fernando el Católico, que incrementa su dotación presupuestaria para 2026 tras registrar una ejecución nula en 2025, o con los institutos Crèmor y Vicent Castell, que vuelven a figurar en las cuentas autonómicas pese a que el año pasado no se ejecutó ninguna inversión. Otro ejemplo es la rehabilitación del antiguo edificio de Correos, uno de los proyectos más anunciados por la Generalitat para Castelló, que vuelve a aparecer en los presupuestos pese a que en 2025 tampoco registró ejecución alguna.

Educación

Por su parte, Puerta ha lamentado que la ciudad no solo sufra la falta de ejecución presupuestaria de la Generalitat, sino también la ausencia de una defensa firme de los intereses de Castelló por parte de la alcaldesa y ha puesto el foco en el bloqueo de proyectos educativos tras la desaparición del Pla Edificant impulsado por los gobiernos progresistas.

“El Partido Popular eliminó un programa que permitió construir y modernizar centros educativos en toda la Comunitat Valenciana y, tres años después, sigue sin ofrecer alternativas reales para Castelló”, ha señalado.

Puerta ha recordado que los dos últimos grandes centros educativos inaugurados en la ciudad, el Mestre Canós y el Sebastián Elcano, fueron impulsados por los gobiernos progresistas anteriores y ha lamentado que tres años después el actual Consell siga sin presentar avances significativos en proyectos como el nuevo IES Crèmor.

La portavoz socialista también ha criticado que Castelló continúe acumulando retrasos en infraestructuras sanitarias, educativas y de movilidad mientras la alcaldesa evita exigir responsabilidades al Consell. “Castelló merece una alcaldesa ambiciosa y reivindicativa, no una representante municipal resignada y sumisa a las siglas del PP. Nuestra ciudad necesita una voz que reclame inversiones y defienda los intereses de la ciudadanía por encima de cualquier obediencia partidista”, ha afirmado.

Desde el PSPV han insistido en que apoyarán cualquier inversión que beneficie a Castelló, pero han reclamado hechos y no nuevos anuncios. “Los vecinos y vecinas no viven de ruedas de prensa o fotografías. Viven de hospitales que se construyen, de colegios que se abren y de infraestructuras que avanzan. Y eso es precisamente lo que sigue faltando después de tres años de gobierno del Partido Popular”, han concluido.