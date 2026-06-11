Dotación
Los 4 'puntos calientes' del Archivo Histórico Provincial en Castelló: desde las lamas del falso techo a que ya hay fecha de apertura
La Conselleria de Cultura ratifica que la valla perimetral frontal está terminada y que el mobiliario y la luz "están correctos"
El culebrón del Archivo Histórico Provincial de Castellón podría tener los días contados si la Conselleria de Cultura cumple con el plazo de apertura que ahora tiene previsto del recinto que lleva cerrado al público desde hace más de tres años sin que la ciudadanía pueda utilizarlo.
Pese a todo este tiempo, las dependencias culturales cuya construcción ejecutó el Minsiterio de Cultura con una inversión de 8,6 millones de euros y de cuya gestión y puesta en marcha se hará cargo la Conselleria de Cultura, tiene cuatro puntos calientes y pendientes de resolución que son la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de Castelló que este otorgará cuando esté todo finalizado para su inauguración; el contrato menor a una empresa externa para ue certifique que el proyecto de actividad cumple con la ley y para el que hay dos firmas candidatas; el contrato del seguro de responsabilidad civil para los espacios del edificio destinados a las actividades recreativas en establecimientos públicos (la empresas ya ha enviado la documentación a la administración autonómica para formalizarlo); y la finalización del repaso global por parte de la empresa instaladora de las lamas del falso techo con el fin de detectar las que están ma colocadas ya que cayeron algunas.
En cuanto a los dos contratos, fuentes de la Conselleria de Cultura han explicado al periódico Mediterráneo que ambos procesos están formalizándose, que la valla perimetral frontal que era responsabilidad del Gobierno Central y cuya instalación comenzó en abril ya está finalizada y que tanto el mobiliario como la luz "están correctos" ya que desde antes de Navidad ya están trabajando algunos funcionarios en estas instalaciones. Hay que recordar que el pasado mes de agosto ya se trasladaron algunos fondos y que los usuarios pueden consultar vía web la documentación que acoge el Archivo Histórico Provincial.
Finalmetne, las mismas fuentes oficiales han confirmado a este diario que la intención de la Conselleria de Cultura "es abrirlo para el otoño, tal vez en septiembre u octubre". Una fecha que coincidiría con la recta final hacia las próximas elecciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero