Los 4 'puntos calientes' del Archivo Histórico Provincial en Castelló: desde las lamas del falso techo a que ya hay fecha de apertura

El culebrón del Archivo Histórico Provincial de Castellón podría tener los días contados si la Conselleria de Cultura cumple con el plazo de apertura que ahora tiene previsto del recinto que lleva cerrado al público desde hace más de tres años sin que la ciudadanía pueda utilizarlo.

Pese a todo este tiempo, las dependencias culturales cuya construcción ejecutó el Minsiterio de Cultura con una inversión de 8,6 millones de euros y de cuya gestión y puesta en marcha se hará cargo la Conselleria de Cultura, tiene cuatro puntos calientes y pendientes de resolución que son la licencia de actividad por parte del Ayuntamiento de Castelló que este otorgará cuando esté todo finalizado para su inauguración; el contrato menor a una empresa externa para ue certifique que el proyecto de actividad cumple con la ley y para el que hay dos firmas candidatas; el contrato del seguro de responsabilidad civil para los espacios del edificio destinados a las actividades recreativas en establecimientos públicos (la empresas ya ha enviado la documentación a la administración autonómica para formalizarlo); y la finalización del repaso global por parte de la empresa instaladora de las lamas del falso techo con el fin de detectar las que están ma colocadas ya que cayeron algunas.

En cuanto a los dos contratos, fuentes de la Conselleria de Cultura han explicado al periódico Mediterráneo que ambos procesos están formalizándose, que la valla perimetral frontal que era responsabilidad del Gobierno Central y cuya instalación comenzó en abril ya está finalizada y que tanto el mobiliario como la luz "están correctos" ya que desde antes de Navidad ya están trabajando algunos funcionarios en estas instalaciones. Hay que recordar que el pasado mes de agosto ya se trasladaron algunos fondos y que los usuarios pueden consultar vía web la documentación que acoge el Archivo Histórico Provincial.

Finalmetne, las mismas fuentes oficiales han confirmado a este diario que la intención de la Conselleria de Cultura "es abrirlo para el otoño, tal vez en septiembre u octubre". Una fecha que coincidiría con la recta final hacia las próximas elecciones.