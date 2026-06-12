Los alumnos de Castelló regresan a las aulas tras la suspensión de la huelga educativa: "Ya necesitaban un poco de rutina y normalidad"

Los centros educativos de Castelló han vivido este viernes su primer día sin huelga indefinida activa desde el pasado 11 de mayo, tras la suspensión temporal de las movilizaciones. La jornada ha estado marcada por el regreso a las aulas de alumnado y profesorado en la recta final del curso.

La recuperación de la rutina escolar ha sido uno de los aspectos más señalados por las familias, que en muchos casos siguen respaldando las reivindicaciones docentes. Sara, madre de un alumno del CEIP Carles Salvador, ha asegurado que los niños «ya necesitaban un poco de rutina y normalidad» y ha explicado que incluso celebraron volver a escuchar «la canción de siempre» al entrar al colegio. Además, ha señalado que en las últimas semanas ya se percibía una cierta normalidad en algunos centros debido al regreso progresivo de parte del profesorado.

En la misma línea, Evelia, madre de un estudiante del CEIP Censal, ha afirmado que los menores «tenían ganas de volver», aunque ha defendido que la protesta era «una lucha muy importante y necesaria» para garantizar una escuela pública de calidad y en valenciano. En estos últimos días de curso, las actividades docentes suelen estar dedicadas a extraescolares culturales y alternativas, por lo que espera que la semana sirva tanto para el reencuentro entre alumnado y docentes como para despedir el curso escolar.

Vuelta a las aulas en el colegio CEIP Censal. / Carmen Tomás

Algunas familias que habían secundado la huelga durante semanas también han aprovechado la jornada para cerrar el curso. Es el caso de Elena Martínez, que no llevaba a su hija al colegio desde el inicio del paro gracias a una autorización de teletrabajo concedida por su trabajo. Martínez ha recordado que su hija solo acudió al centro durante la primera semana para participar en una actividad extraescolar y ha destacado que esta vuelta supone «una oportunidad para despedirse del profesorado, de los compañeros y del curso».

Con la suspensión temporal de la huelga, los centros afrontan ahora los últimos días lectivos entre reencuentros y actividades de final de curso, con la mirada puesta en recuperar la normalidad antes de las vacaciones de verano.