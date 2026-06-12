¿Dónde aparcar el día del eclipse total de sol en las playas de Castelló?

El eclipse de sol total que tendrá lugar el 12 de agosto, el primero desde 1905, congregará en la costa de Castelló a miles de personas que no se quieren perder este fenómeno que se podrá observar de forma privilegiada desde las playas del Pinar y del Gurugú.

La alcaldesa de Castelló, este viernes, en la rueda de prensa. / Mediterráneo

Por este motivo, y pese a que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha aconsejado el desplazamiento en autobús público o en TRAM hasta las playas (en esa fecha está previsto que ya esté prestando servicio hasta la costa) llegue , el consistorio ha propiciado que se habiliten cuatro aparcamientos gratuitos para las personas que acudan en sus propios vehículos. Se trata de los mismos cuatro espacios que ofertaron estacionamiento en el Festival del Viento y que son el párking del centro deportivo Impala, el del Centro de Turismo (CdT), el del campo de tiro San Huberto que es de grandes dimensiones y el aparcamiento destinado hasta mediados de este mes a las caravanas en la avenida Ferrandis Salvador. A partir del 15 de junio ya se libera de estas para que puedan estacionar cualquier tipo de turismo y que ofrecerá el servicio el 12 de agosto.

"Lo mejor será coger transporte público con antelación debido al gran número de personas", ha dicho la alcaldesa de la capital de la Plana.