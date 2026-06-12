Huelga educativa
Aplauso reivindicativo en el regreso a las aulas del IES Matilde Salvador
La falta de avances con la Conselleria motiva el regreso a las clases, mientras el centro prosigue con sus movilizaciones
Lucía Peris
El IES Matilde Salvador de Castellón ha retomado las clases con el regreso del profesorado al centro después de la suspensión de la huelga educativa. Los docentes han convocado un aplauso reivindicativo durante el recreo. Reunidos con carteles y al grito de «Luchar también es enseñar», han querido visibilizar frente al alumnado unas demandas que aseguran que continuarán más adelante.
Las docentes Natalia Medall y María Domingo han señalado que estos actos «tienen un efecto real en las movilizaciones» y que, además, son una manera de concienciar a los alumnos de lo que sucede. Sobre el regreso a las aulas, Medall lamenta la falta de avances con la Conselleria: «el no haber conseguido lo que queríamos, es una de las razones de volver al centro. No porque nosotros queramos, sino por responsabilidad hacia el alumnado, para evaluarlo».
Entre las principales demandas del profesorado figuran la defensa de la educación pública y en valenciano, la reducción de las ratios y la mejora de las infraestructuras educativas. En el caso del IES Matilde Salvador, las docentes han denunciado los problemas de espacio debido a la convivencia de las enseñanzas de ESO, Bachillerato y Formación Profesional en un mismo centro, lo que dificulta la reducción del número de estudiantes por aula y el acceso a espacios específicos en los horarios de mañana.
Asimismo, han alertado de las altas temperaturas registradas en algunas aulas del instituto durante los meses más cálidos, una situación que, según afirman, afecta tanto al alumnado como al personal docente. Pese a la suspensión de la huelga, han asegurado que continuarán impulsando acciones para visibilizar estas reivindicaciones y reclamar mejoras para la comunidad educativa.
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