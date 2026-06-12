Castelló estrena 130 plazas para aparcar patinetes eléctricos. Aquí tienes las 26 ubicaciones

Castelló ya cuenta con 130 plazas de aparcamiento de acero para patinetes eléctricos o manuales después de que el Ayuntamiento de la capital de la Plana haya instalado un total de 26 bases en otras tantas zonas de la ciudad (tres de ellas en el Grau) con el fin de que los usuarios de este medio de transporte puedan estacionar sus vehículos de forma segura y ordenada con una cadena, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo. Una cantidad que se incrementará hasta los 150 en cuanto el consistorio ubique otras cuatro bases que faltan.

Imagen de un aparcamiento para patinetes en la calle María Rosa Molas de Castelló. / P. A.

Se trata de una estructura con cabida para cinco patinetes cada una y donde el usuario puede candar su vehículo, de forma gratuita, y luego recoger sin mayor problema teniendo la seguridad de que el patinete eléctrico está en el lugar adecuado.

Así, los 26 lugares donde los castellonenses pueden encontrar una de estas bases son:

Avenida Chatellerault (Palau de la Festa) Plaza Huerto Sogueros Avenida de Lidón Calle Villavieja Calle Moncofar Calle Gobernador Plaza Borrull Calle La Llosa Plaza Doctor Marañón Parque Geólogo Royo Avenida Rey Don Jaime Calle Colón Estación intermodela de trenes y autobuses Instalaciones deportivas Gran Vía Instalaciones deportivas Gaetà Huguet Pabellón 'Ciutat de Castelló' Escuela Oficial de Idiomas Calle José María Mulet Ortiz Plaza Teodoro Izquierdo Calle Joaquín Sanchis Calle María Rosa Molas Calle Río Adra Calle Isla Baleato Paseo Buenavista (tenencia de alcaldía del Grau) Casal Jove del Grau Calle Herrero (centro de salud Sequiol)

Imagen de una informadora de la campaña de movilidad explicándole la ordenanza a un usuario de patinete eléctrico en Castelló. / Mediterráneo

Además, y junto a la instalación de estas bases, el consistorio ha iniciado hace 15 días una campaña informativa --Castelló se mueve mejor-- con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso del patinete y las vías por dónde los usuarios pueden circular de forma adecuada. El concejal de Movilidad de Castelló, Gonzalo Romero, ha explicado a este respecto que la nueva ordenanza de movilidad incide, entre otras cosas, en el buen uso del patinete, para evitar sanciones. "Para ello dos informadores se desplazan a las inmediaciones de los institutos de la ciudad con el objetivo de aclarar dudas frecuentes relacionadas con la necesidad de disponer de seguro, los procesos de homologación y registro, así como las normas de circulación aplicables a los vehículos de movilidad personal", ha continuado Romero, quien ha insistido en que la seguridad es prioritaria para todos, tanto peatones, como usuarios del patinete o las bicicletas.

Normas por dónde circular con patinete en Castelló. / Mediterráneo

Esta acción informativa se lleva a cabo, durante este mes de junio, de forma especial en los institutos de Educación Secundaria para concienciar a los más jóvenes sobre el buen uso de los patinetes ya que el hecho de no respetar las normas conlleva multas económicas y hasta la retirada del vehículos. De hecho, el depósito cuenta con más de un centenar de patinetes porque su propietario no contaba con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como se hizo eco este diario.

Imagen de uno de los aparcamientos para patinetes. / Toni Losas

"Queremos una ciudad más amable, saludable y accesible, con más espacios para el peatón, mejores conexiones de transporte público, impulso a la movilidad sostenible y medidas que favorecen la actividad comercial y la convivencia entre barrios", ha dicho el edil.

Normas para circular con patinete por Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, Castelló también cuenta con otro estacionamiento de este tipo junto al centro de salud de Sequiol, entre la calle Herrero y la avenida de Burriana que se enmarca dentro del contrato de adecuación de este ambulatorio y que tiene capacidad para siete vehículos de este tipo, complementando este servicio municipal.