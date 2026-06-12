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Castelló estrena 130 plazas para aparcar patinetes eléctricos. Aquí tienes las 26 ubicaciones

El Ayuntamiento está inmerso en una campaña informativa sobre el buen uso de este medio de transporte

Castelló estrena 130 plazas para aparcar patinetes eléctricos. Aquí tienes las 26 ubicaciones

Castelló estrena 130 plazas para aparcar patinetes eléctricos. Aquí tienes las 26 ubicaciones

P. A.

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Castelló ya cuenta con 130 plazas de aparcamiento de acero para patinetes eléctricos o manuales después de que el Ayuntamiento de la capital de la Plana haya instalado un total de 26 bases en otras tantas zonas de la ciudad (tres de ellas en el Grau) con el fin de que los usuarios de este medio de transporte puedan estacionar sus vehículos de forma segura y ordenada con una cadena, según han confirmado fuentes municipales al periódico Mediterráneo. Una cantidad que se incrementará hasta los 150 en cuanto el consistorio ubique otras cuatro bases que faltan.

Imagen de un aparcamiento para patinetes en la calle María Rosa Molas de Castelló.

Imagen de un aparcamiento para patinetes en la calle María Rosa Molas de Castelló. / P. A.

Se trata de una estructura con cabida para cinco patinetes cada una y donde el usuario puede candar su vehículo, de forma gratuita, y luego recoger sin mayor problema teniendo la seguridad de que el patinete eléctrico está en el lugar adecuado.

Así, los 26 lugares donde los castellonenses pueden encontrar una de estas bases son:

  1. Avenida Chatellerault (Palau de la Festa)
  2. Plaza Huerto Sogueros
  3. Avenida de Lidón
  4. Calle Villavieja
  5. Calle Moncofar
  6. Calle Gobernador
  7. Plaza Borrull
  8. Calle La Llosa
  9. Plaza Doctor Marañón
  10. Parque Geólogo Royo
  11. Avenida Rey Don Jaime
  12. Calle Colón
  13. Estación intermodela de trenes y autobuses
  14. Instalaciones deportivas Gran Vía
  15. Instalaciones deportivas Gaetà Huguet
  16. Pabellón 'Ciutat de Castelló'
  17. Escuela Oficial de Idiomas
  18. Calle José María Mulet Ortiz
  19. Plaza Teodoro Izquierdo
  20. Calle Joaquín Sanchis
  21. Calle María Rosa Molas
  22. Calle Río Adra
  23. Calle Isla Baleato
  24. Paseo Buenavista (tenencia de alcaldía del Grau)
  25. Casal Jove del Grau
  26. Calle Herrero (centro de salud Sequiol)
Imagen de una voluntaria de la campaña de movilidad explicándole la ordenanza a un usuario de patinete eléctrico en Castelló.

Imagen de una informadora de la campaña de movilidad explicándole la ordenanza a un usuario de patinete eléctrico en Castelló. / Mediterráneo

Además, y junto a la instalación de estas bases, el consistorio ha iniciado hace 15 días una campaña informativa --Castelló se mueve mejor-- con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso del patinete y las vías por dónde los usuarios pueden circular de forma adecuada. El concejal de Movilidad de Castelló, Gonzalo Romero, ha explicado a este respecto que la nueva ordenanza de movilidad incide, entre otras cosas, en el buen uso del patinete, para evitar sanciones. "Para ello dos informadores se desplazan a las inmediaciones de los institutos de la ciudad con el objetivo de aclarar dudas frecuentes relacionadas con la necesidad de disponer de seguro, los procesos de homologación y registro, así como las normas de circulación aplicables a los vehículos de movilidad personal", ha continuado Romero, quien ha insistido en que la seguridad es prioritaria para todos, tanto peatones, como usuarios del patinete o las bicicletas.

Normas por dónde circular con patinete en Castelló.

Normas por dónde circular con patinete en Castelló. / Mediterráneo

Esta acción informativa se lleva a cabo, durante este mes de junio, de forma especial en los institutos de Educación Secundaria para concienciar a los más jóvenes sobre el buen uso de los patinetes ya que el hecho de no respetar las normas conlleva multas económicas y hasta la retirada del vehículos. De hecho, el depósito cuenta con más de un centenar de patinetes porque su propietario no contaba con el seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como se hizo eco este diario.

Imagen de uno de los aparcamientos para patinetes.

Imagen de uno de los aparcamientos para patinetes. / Toni Losas

"Queremos una ciudad más amable, saludable y accesible, con más espacios para el peatón, mejores conexiones de transporte público, impulso a la movilidad sostenible y medidas que favorecen la actividad comercial y la convivencia entre barrios", ha dicho el edil.

Noticias relacionadas y más

Normas para circular con patinete por Castelló.

Normas para circular con patinete por Castelló. / Mediterráneo

Finalmente, Castelló también cuenta con otro estacionamiento de este tipo junto al centro de salud de Sequiol, entre la calle Herrero y la avenida de Burriana que se enmarca dentro del contrato de adecuación de este ambulatorio y que tiene capacidad para siete vehículos de este tipo, complementando este servicio municipal.

Aparcamiento para patinetes junto al centro de salud de Sequiol, entre la avenida Burriana y la calle Herrero de Castelló.

Aparcamiento para patinetes junto al centro de salud de Sequiol, entre la avenida Burriana y la calle Herrero de Castelló. / Toni Losas

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