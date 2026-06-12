Compromís lleva al pleno el debate sobre las ayudas al alquiler "tras demostrarse que la supuesta prioridad nacional de Vox era humo"

El grupo municipal de Compromís per Castelló ha registrado una moción para el próximo pleno municipal con el objetivo de garantizar que las ayudas al alquiler joven se concedan atendiendo a criterios sociales y de renta, pero también para forzar un debate político sobre las contradicciones del gobierno municipal tras la polémica generada por el anuncio de Vox sobre la denominada “prioridad nacional”.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que Vox registró una moción exigiendo que las ayudas municipales incorporaran criterios como cinco años de empadronamiento en la provincia, haber nacido en Castelló, haber estudiado en la ciudad o tener familiares en el municipio. Sin embargo, el partido de extrema derecha retiró posteriormente la iniciativa asegurando que había llegado a un acuerdo con el Partido Popular y proclamando una supuesta victoria política.

“La realidad es que Vox retiró su moción por cobardía y para no tener que defender públicamente unas medidas discriminatorias. Ahora hemos conocido las bases de las ayudas y se ha demostrado que la gran victoria que anunciaban era humo”, ha afirmado Garcia.

"Han intentado engañar a la ciudadanía"

Para el portavoz valencianista, "lo más grave es que ambos partidos han intentado engañar a la ciudadanía mientras siguen sin dar respuesta al problema real de la vivienda. Llevamos meses escuchando anuncios sobre estas ayudas mientras los precios del alquiler continúan disparados. Llegan tarde y mal", ha dicho. Y durante todo este tiempo el debate dentro del gobierno no ha sido cómo ayudar a los jóvenes a emanciparse, sino cómo vender titulares y tapar sus propias contradicciones”, ha señalado.

Garcia ha asegurado que, si Vox fuera coherente con lo que defendió públicamente, debería abandonar sus cargos en el gobierno municipal. “Durante semanas nos han dicho que Castelló sería el primer municipio de España en aplicar su prioridad nacional. Hoy sabemos que eso no es verdad. Si realmente creen en lo que anunciaban, deberían abandonar el gobierno. Pero no lo harán porque están más preocupados por conservar sus sillones y sus sueldos que por defender aquello que dicen a sus votantes”, ha manifestado.

Compromís considera que la retirada de la moción de Vox y las evidentes diferencias entre lo anunciado y lo que finalmente recogen las bases demuestran la fractura existente dentro del gobierno municipal. “Queremos que este debate se produzca en el Pleno. Que el PP explique qué pactó realmente con Vox y que Vox explique por qué retiró su moción si aquello que exigía no aparece en las bases. La ciudadanía merece saber quién dice la verdad”, ha concluido Garcia.