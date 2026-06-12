Cortes de tráfico y desvíos en ocho calles céntricas de Castellón por la culminación de las obras del TRAM

Castellón acomete entre el lunes 15 y el viernes 26 de junio los trabajos finales de limpieza y repintado en la plataforma del TRAM, dentro de las obras de mejora del bucle central impulsadas por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Infraestructuras.

El concejal de Movilidad, Gonzalo Romero, ha explicado que la fase 2 de las obras está ya finalizada en el sentido de bajada, en el tramo comprendido entre Zaragoza, plaza Cardona Vives y Gobernador. No obstante, ha señalado que ahora es necesario actuar en el sentido de subida para completar los trabajos de limpieza y repintado final.

“Son trabajos de limpieza y pintado. Vamos a empezar el lunes 15 y la previsión es terminar el 26 de junio, aunque intentaremos acortar los plazos todo lo posible”, ha indicado Romero.

Desvío del TRAM en sentido de subida

Durante la ejecución de estos trabajos se cortará la subida del TRAM y se habilitará un desvío por el mismo recorrido utilizado durante la primera fase de las obras. El TRAM será desviado por Orfebre Santalínea, Ronda Mijares y plaza de la Independencia, mientras que el sentido de bajada continuará funcionando.

Romero ha destacado que estos desvíos “ya funcionaron durante la primera fase sin generar problemas” y que se aplicará la misma señalización para facilitar la circulación.

Además, los autobuses urbanos que utilizan la plataforma del TRAM también serán desviados durante el periodo de actuación. “Los desvíos del TRAM y de los autobuses ya están comunicados y estarán señalizados”, ha señalado el edil.

Trabajos nocturnos para reducir afecciones

Las actuaciones también afectarán a varios cruces del entorno. En concreto, se prevén trabajos en plaza La Paz con calle Mayor, calle Enmedio, calle Alloza y el acceso al parking de Cardona Vives en Rey Don Jaime. Estos trabajos se realizarán previsiblemente en horario nocturno, una vez haya pasado el último autobús, con el objetivo de minimizar la afección al transporte público y a la ciudadanía.

El acceso por calle Mayor hacia Alloza permanecerá habilitado durante el día. También se actuará en otros puntos como calle Vera, Plaza del Real y los entornos de Gasset, Enmedio, Alloza y Rey Don Jaime, siguiendo el mismo sistema de trabajo aplicado durante la fase 1, aunque con plazos más cortos.

Señalización y accesos regulados

En cuanto a la circulación rodada, el Ayuntamiento prevé cortes puntuales en Luis Vives y Temprado, donde se permitirá únicamente el acceso a residentes y carga y descarga durante los días necesarios. La señalización será la misma que se colocó durante la primera fase, cuando se habilitaron los desvíos por Casalduch y otros viales del entorno.

Romero ha explicado que también se informará a los aparcamientos afectados, para garantizar sus accesos durante el desarrollo de los trabajos. “Vamos a hacer la obra de la misma manera que en la fase 1, pero con plazos más cortos, de unas dos semanas”, ha indicado.

El concejal ha señalado que, aunque la previsión es que los trabajos finalicen el 26 de junio, se intentará acortar los plazos todo lo posible.