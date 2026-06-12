El Fadrí retorna a la plaza Mayor de Castelló tras varias semanas ausente

El Ayuntamiento de Castelló ha devuelto El Fadrí al conjunto escultórico de bronce que se encuentra en la plaza de la Hierba, una maqueta que refleja la ciudad en la época medieval y que fue creada por el artista Carlos Martínez en el año 2011 y donde ha sido anclada de nuevo la pequeña obra tras su restauración. Es el mismo autor de la escultura que se encuentra entre la plaza Hernán Cortés y la calle Escultor Viciano, también en bronce.

La concejala de Cultura junto a la pequeña escultura y el artista, entre otros. / Mediterráneo

La concejala de Cultura, María España, ha destacado “la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural de aquellos que no respetan ni nuestra historia ni nuestras costumbres. Los actos vandálicos no caben en una sociedad democrática, cuestan muchos recursos públicos recuperar una pieza como la que hoy nos ocupa. Afortunadamente, ya está de nuevo a disposición de los vecinos que incluso nos habían trasladado su miedo a que hubiese sido sustraída”.