Giner: “Ha sido con el gobierno de Carrasco cuando se ha conseguido la reapertura del consultorio de la Marjaleria"

La teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha valorado este viernes el anuncio realizado por la Conselleria de Sanitat que confirma la reapertura del consultorio médico auxiliar de la Marjaleria para este verano, según publica el periódico Mediterráneo.

Giner ha resaltado que “este consultorio llevaba sin prestar servicio desde 2020 y, tras mucho trabajo y muchas negociaciones entre el actual equipo de gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, y la Conselleria de Sanitat hemos logrado hacer realidad su reapertura”.

Giner, en una reunión de trabajo con el responsable de la oficina de la Marjaleria. / Mediterráneo

“Con la recuperación de este servicio, damos respuesta a las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de la Marjaleria. Unas demandas que hacía años que reclamaban, sin obtener ninguna solución ni del anterior gobierno municipal ni de la Generalitat, ambas dirigidas por gobiernos socialistas”, ha recordado.

Para la teniente de alcalde del Grau “estamos ante noticia muy esperada para la ciudad de Castellón y de manera especial para todas las familias que residen en la zona de la Marjalería, que en los meses de verano llega a tener una población de hasta más de 15.000 personas”.

“Servicios como este son clave para cubrir las necesidades de esta población, al igual que otros como la puesta en marcha, por segundo año consecutivo por parte del Ayuntamiento, de la línea de bus circular que conecta el centro de Castellón con el Aeroclub y las playas, recorriendo el Camí de la Plana y que entrará en servicio esta próxima semana. Un servicio que mejora la movilidad y la calidad de vida de los vecinos de la zona de la Marjaleria”, ha comentado la concejala.

"Cumpliendo con la palabra dada"

Giner también ha recordado que “la recuperación del consultorio auxiliar de la Marjaleria era uno de los compromisos electorales de la alcaldesa Begoña Carrasco. Y con la puesta en marcha de este servicio por parte de la Conselleria de Sanitat, volvemos a cumplir con la palabra dada a la ciudadanía”.

Finalmente, ha recalcado finalmente que “ha sido con el gobierno de Begoña Carrasco cuando se ha conseguido la reapertura del consultorio de la Marjaleria que cerró el gobierno de PSOE y Compromís. Un servicio esencial para la calidad de vida y el bienestar de los vecinos de la Marjalería y que van a poder disfrutar de nuevo ”.