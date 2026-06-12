Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio centro CastellóInfluencer CastellónHotel rural CastellónNueva tienda en CastellóAgenda fin de semanaGonzalo Bernardos
instagramlinkedin

Reunión

XII Jornada Reinventhadas de mujeres "con talento, iniciativa y capacidad para tranformar la ciudad de Castelló"

Encunatro dedicado al liderazgo femenino, la creatividad, la neurociencia, los rituales y las historias reales de mujeres que se reinventan

Carrasco ha asistido al encuentro que se ha desarrollado en el hotel Luz de Castelló.

Carrasco ha asistido al encuentro que se ha desarrollado en el hotel Luz de Castelló. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Pérez

Castellón

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participado esta mañana en la XII Jornada Reinventhadas 2026, celebrada en el hotel Luz bajo el lema Liderar desde dentro, una cita dedicada al liderazgo femenino, la creatividad, la neurociencia, los rituales y las historias reales de mujeres que se reinventan. En la jornada también han estado presentes, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono Pozuelo, la diputada provincial de Igualdad Marisa Torlá, la presidenta del Consejo Municipal de la Igualdad, Clara Adsuara, y las concejalas socialistas Patricia Puerta, Mónica Barabás y Mari Carmen Ribera.

Fotografía de familia de todas las participantes.

Fotografía de familia de todas las participantes. / Mediterráneo

Carrasco ha destacado que “Castellón tiene mujeres con talento, con iniciativa y con una enorme capacidad para transformar la ciudad a las que seguiremos apoyando desde el Ayuntamiento en su camino”y ha puesto en valor la labor de Reinventhadas como comunidad que acompaña, visibiliza e impulsa el emprendimiento femenino.

La jornada ha contado con las intervenciones de Verónica Maraver, con “Crea como una chica”; Nerea López, con “Claves de la Neurociencia para potenciar tu mejor versión”; y Gemma Fillol, con “No es casual, es el poder del ritual”, además de una mesa de protagonistas Reinventhadas y talleres de networking.

La alcaldesa ha subrayado que “emprender no es solo poner en marcha un proyecto, también es creer en una misma, encontrar apoyo, vencer miedos y saber que no estamos solas”.

Noticias relacionadas y más

La jornada ha tenido además un componente solidario, ya que la recaudación irá destinada a la Fundación Le Cadó, entidad que trabaja contra el cáncer de mama.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
  2. Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
  3. Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
  4. Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
  5. Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
  6. Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
  7. María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
  8. Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación

XII Jornada Reinventhadas de mujeres "con talento, iniciativa y capacidad para tranformar la ciudad de Castelló"

XII Jornada Reinventhadas de mujeres "con talento, iniciativa y capacidad para tranformar la ciudad de Castelló"

Cortes de tráfico y desvíos en ocho calles céntricas de Castellón por la culminación de las obras del TRAM

Cortes de tráfico y desvíos en ocho calles céntricas de Castellón por la culminación de las obras del TRAM

Patricia Puerta acusa a Carrasco de cambiar de discurso sobre el cierre de comercios: "Es una contradicción monumental"

Patricia Puerta acusa a Carrasco de cambiar de discurso sobre el cierre de comercios: "Es una contradicción monumental"

El Fadrí retorna a la plaza Mayor de Castelló tras varias semanas ausente

El Fadrí retorna a la plaza Mayor de Castelló tras varias semanas ausente

Aplauso reivindicativo en el regreso a las aulas del IES Matilde Salvador

Aplauso reivindicativo en el regreso a las aulas del IES Matilde Salvador

¿Dónde aparcar el día del eclipse total de sol en las playas de Castelló?

¿Dónde aparcar el día del eclipse total de sol en las playas de Castelló?

Los alumnos de Castelló regresan a las aulas tras la suspensión de la huelga educativa: "Ya necesitaban un poco de rutina y normalidad"

Los alumnos de Castelló regresan a las aulas tras la suspensión de la huelga educativa: "Ya necesitaban un poco de rutina y normalidad"

Maratón de actividades para disfrutar del eclipse en Castelló: los 19 actos para el 12 de agosto en la playa

Maratón de actividades para disfrutar del eclipse en Castelló: los 19 actos para el 12 de agosto en la playa
Tracking Pixel Contents