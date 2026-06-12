XII Jornada Reinventhadas de mujeres "con talento, iniciativa y capacidad para tranformar la ciudad de Castelló"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha participado esta mañana en la XII Jornada Reinventhadas 2026, celebrada en el hotel Luz bajo el lema Liderar desde dentro, una cita dedicada al liderazgo femenino, la creatividad, la neurociencia, los rituales y las historias reales de mujeres que se reinventan. En la jornada también han estado presentes, la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono Pozuelo, la diputada provincial de Igualdad Marisa Torlá, la presidenta del Consejo Municipal de la Igualdad, Clara Adsuara, y las concejalas socialistas Patricia Puerta, Mónica Barabás y Mari Carmen Ribera.

Fotografía de familia de todas las participantes. / Mediterráneo

Carrasco ha destacado que “Castellón tiene mujeres con talento, con iniciativa y con una enorme capacidad para transformar la ciudad a las que seguiremos apoyando desde el Ayuntamiento en su camino”y ha puesto en valor la labor de Reinventhadas como comunidad que acompaña, visibiliza e impulsa el emprendimiento femenino.

La jornada ha contado con las intervenciones de Verónica Maraver, con “Crea como una chica”; Nerea López, con “Claves de la Neurociencia para potenciar tu mejor versión”; y Gemma Fillol, con “No es casual, es el poder del ritual”, además de una mesa de protagonistas Reinventhadas y talleres de networking.

La alcaldesa ha subrayado que “emprender no es solo poner en marcha un proyecto, también es creer en una misma, encontrar apoyo, vencer miedos y saber que no estamos solas”.

La jornada ha tenido además un componente solidario, ya que la recaudación irá destinada a la Fundación Le Cadó, entidad que trabaja contra el cáncer de mama.