Maratón de actividades para disfrutar del eclipse en Castelló: los 19 actos para el 12 de agosto en la playa

Castelló se prepara para vivir un maratón de actividades el día 12 de agosto dentro de la programación de 19 eventos que ha preparado el Ayuntamiento de Castelló con el fin de vivir el eclipse solar total que tendrá su momento cúlmen a las 20.31 horas durante 1,34 minutos, tal y como ha confirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha presentado los actos junto a las concejalas Ester Giner, María España y Arantxa Miralles; el director del Planetario, Jordi Artés; y el gestor cultural Germán Peris.

"Será un acontecimiento cultural, educativo, científico y turístico abierto a todo el mundo y que ofrecerá ciencia, divulgación y espectáculo a los miles de asistentes que concurrirán dentro de dos meses justos en las playas del Pinar y del Gurugú para disfrutar de esta jornada única y extraordinaria", ha destacado Carrasco, quien ha detallado que vendrán turistas de Australia, EEUU o Japón., entre otros países. Será el primer eclipse total desdde 1905 "y tenemos la suerte de estar en la franja estratégica de observación, por lo que Castellón será el mejor sitio para vivirlo con un programa paera cazaeclipse pero también un público familiar".

Así, habrá dos grandes escenarios en la playa del Gurugú y del Pinar donde se llevará a cabo la divulgación científica y también habrá talleres para niños entre los 8 y los 14 años en el Javier Marquina para despertar la curiosidad científica de los más pequeños.

Peris, Giner, Carrasco, España, Miralles y Artés, este viernes en la presentación de la programación sobre el eclipse solar total. / P. A.

Música, danza, teatro y animación por la zona del parque litoral y la playa del Pinar formará parte del espectáculo previsto para el 12 de agosto de 19.30 a 20.20 horas que se complementará con una observación de estrellas fugaces por la noche de ese mismo día.

Foodtrucks y gafas

El consistorio habilitará, asimismo, foodtrucks y, con la colaboración de Facsa, dispondrá de un watertruck para el reparto de agua ya que el 12 de agosto se prevén altas temperaturas la tratarse del mes central del verano por excelencia.

Además, ese mismo día, habrá puntos de reparto de gafas para presenciar el eclipse en la playa, pese a que es conveniente de que los asistentes lleven sus propias lentes adecuadas ya que son imprescindibles para ver el fenómeno y evitar daños oculares. El Ayuntamiento de Castelló ha comprado 12.000 gafas de este tipo que reparte los dábado en el Planetario a los que asisten a la actividad sobre el eclipse. Las que queden serán las que repartan el día 12 de agosto.

Cartel de la presentación de la programación. / P. A.

El interés que ha despertado este fenómeno sin precedentes ha motivado que la Generalitat Valenciana, en coordinación con el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad debido al gran número de personas que ese día acudirán a las playas de Castelló.

PROGRAMACIÓN

Eclipse Solar Total Castellón

12 de agosto de 2026

Con la participación de:

Javier Santaolalla

Josep Calatayud

ESCENARIO SOL

Ubicación: Explanada del Planetario

Mañana

10:00 - 10:30 h

Inicio de los actos con los divulgadores científicos:

Javier Santaolalla

Josep Calatayud

10:30 - 11:30 h

Aithamy Soto (@pontebata)

El instrumento que salvó a la astronomía

11:30 - 12:30 h

José Luis Oltra (@cuarentaydos)

El eclipse de ayer y allá

12:30 - 13:30 h

Paula García (@en_la_puerta_de_urgencias)

Emergencias sin gravedad, cómo salvar vidas más allá de la Tierra

Tarde

17:00 - 18:00 h

Katherine Cerón (@moleculacuriosa)

La luz como arquitecta de vida

18:00 - 19:00 h

Alfredo García (@operadornuclear)

El legado nuclear de las estrellas

Eclipse

19:30 - 20:20 h

Emisión de la parcialidad del eclipse desde el canal de Javier Santaolalla.

19:30 - 20:20 h

Inicio del desfile de Te Falta Calle y La Fam., desde el Escenario Sol al Escenario Luna por el paseo de la playa.

20:20 - 20:35 h

Totalidad.

ESCENARIO LUNA

Ubicación: Playa del Gurugú

10:30 - 11:30 h

Sergio Hidalgo (@sergiohiidalgo)

El eclipse más largo de la historia

11:30 - 12:30 h

La Gata de Schrödinger (@lagatadeschrodinger)

A nadie le importa la verdad

11:30 - 12:30 h

Dr. Fisión (@doctorfision)

Desde mi ventana, las estrellas

Eclipse

19:30 - 20:20 h

Streaming Control Misión

20:20 - 20:35 h

Totalidad

20:40 h

Show especial del eclipse del grupo Te Falta Calle

TALLERES FAMILIARES

11:00 - 12:00 h

Inicio de talleres familiares (frente al Planetario, en la playa y en el recinto exterior del Planetario):

Talleres

a) Sistema Solar el día del eclipse (playa)

Edad: de 8 a 12 años

b) Construye tu cámara estenopeica para el eclipse

Edad: de 8 a 14 años

11:00 - 13:00 h

Taller de construcción de cohetes de agua

Campo de fútbol Javier Marquina

Edad: de 8 a 14 años

Planetario

10:30 - 13:30 h

Pases continuos y gratuitos para la película 3CLIPSE.

Observación astronómica

23:20 - 01:30 h