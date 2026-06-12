Cultura y ocio
Maratón de actividades para disfrutar del eclipse en Castelló: los 19 actos para el 12 de agosto en la playa
El fenómeno tendrá lugar a las 20.31 horas y durante 1,34 segundos
Música, danza, teatro y animación y talleres para los niños en las playas del Pinar y del Gurugú
Castelló se prepara para vivir un maratón de actividades el día 12 de agosto dentro de la programación de 19 eventos que ha preparado el Ayuntamiento de Castelló con el fin de vivir el eclipse solar total que tendrá su momento cúlmen a las 20.31 horas durante 1,34 minutos, tal y como ha confirmado este viernes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha presentado los actos junto a las concejalas Ester Giner, María España y Arantxa Miralles; el director del Planetario, Jordi Artés; y el gestor cultural Germán Peris.
"Será un acontecimiento cultural, educativo, científico y turístico abierto a todo el mundo y que ofrecerá ciencia, divulgación y espectáculo a los miles de asistentes que concurrirán dentro de dos meses justos en las playas del Pinar y del Gurugú para disfrutar de esta jornada única y extraordinaria", ha destacado Carrasco, quien ha detallado que vendrán turistas de Australia, EEUU o Japón., entre otros países. Será el primer eclipse total desdde 1905 "y tenemos la suerte de estar en la franja estratégica de observación, por lo que Castellón será el mejor sitio para vivirlo con un programa paera cazaeclipse pero también un público familiar".
Así, habrá dos grandes escenarios en la playa del Gurugú y del Pinar donde se llevará a cabo la divulgación científica y también habrá talleres para niños entre los 8 y los 14 años en el Javier Marquina para despertar la curiosidad científica de los más pequeños.
Música, danza, teatro y animación por la zona del parque litoral y la playa del Pinar formará parte del espectáculo previsto para el 12 de agosto de 19.30 a 20.20 horas que se complementará con una observación de estrellas fugaces por la noche de ese mismo día.
Foodtrucks y gafas
El consistorio habilitará, asimismo, foodtrucks y, con la colaboración de Facsa, dispondrá de un watertruck para el reparto de agua ya que el 12 de agosto se prevén altas temperaturas la tratarse del mes central del verano por excelencia.
Además, ese mismo día, habrá puntos de reparto de gafas para presenciar el eclipse en la playa, pese a que es conveniente de que los asistentes lleven sus propias lentes adecuadas ya que son imprescindibles para ver el fenómeno y evitar daños oculares. El Ayuntamiento de Castelló ha comprado 12.000 gafas de este tipo que reparte los dábado en el Planetario a los que asisten a la actividad sobre el eclipse. Las que queden serán las que repartan el día 12 de agosto.
El interés que ha despertado este fenómeno sin precedentes ha motivado que la Generalitat Valenciana, en coordinación con el Ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de seguridad debido al gran número de personas que ese día acudirán a las playas de Castelló.
PROGRAMACIÓN
Eclipse Solar Total Castellón
12 de agosto de 2026
Con la participación de:
- Javier Santaolalla
- Josep Calatayud
ESCENARIO SOL
Ubicación: Explanada del Planetario
Mañana
10:00 - 10:30 h
- Inicio de los actos con los divulgadores científicos:
- Javier Santaolalla
- Josep Calatayud
10:30 - 11:30 h
- Aithamy Soto (@pontebata)
- El instrumento que salvó a la astronomía
11:30 - 12:30 h
- José Luis Oltra (@cuarentaydos)
- El eclipse de ayer y allá
12:30 - 13:30 h
- Paula García (@en_la_puerta_de_urgencias)
- Emergencias sin gravedad, cómo salvar vidas más allá de la Tierra
Tarde
17:00 - 18:00 h
- Katherine Cerón (@moleculacuriosa)
- La luz como arquitecta de vida
18:00 - 19:00 h
- Alfredo García (@operadornuclear)
- El legado nuclear de las estrellas
Eclipse
19:30 - 20:20 h
- Emisión de la parcialidad del eclipse desde el canal de Javier Santaolalla.
19:30 - 20:20 h
- Inicio del desfile de Te Falta Calle y La Fam., desde el Escenario Sol al Escenario Luna por el paseo de la playa.
20:20 - 20:35 h
- Totalidad.
ESCENARIO LUNA
Ubicación: Playa del Gurugú
10:30 - 11:30 h
- Sergio Hidalgo (@sergiohiidalgo)
- El eclipse más largo de la historia
11:30 - 12:30 h
- La Gata de Schrödinger (@lagatadeschrodinger)
- A nadie le importa la verdad
11:30 - 12:30 h
- Dr. Fisión (@doctorfision)
- Desde mi ventana, las estrellas
Eclipse
19:30 - 20:20 h
- Streaming Control Misión
20:20 - 20:35 h
- Totalidad
20:40 h
- Show especial del eclipse del grupo Te Falta Calle
TALLERES FAMILIARES
11:00 - 12:00 h
Inicio de talleres familiares (frente al Planetario, en la playa y en el recinto exterior del Planetario):
Talleres
a) Sistema Solar el día del eclipse (playa)
- Edad: de 8 a 12 años
b) Construye tu cámara estenopeica para el eclipse
- Edad: de 8 a 14 años
11:00 - 13:00 h
- Taller de construcción de cohetes de agua
- Campo de fútbol Javier Marquina
- Edad: de 8 a 14 años
Planetario
10:30 - 13:30 h
- Pases continuos y gratuitos para la película 3CLIPSE.
Observación astronómica
23:20 - 01:30 h
- Observación en la playa de la lluvia de las Perseidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación