Novedades sobre el doble topónimo Castellón-Castelló. El TSJCV tumba también el recurso de Compromís

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha comunicado este viernes la desestimación del recurso que había presentado Compromís en contra del doble topónimo Castellón-Castelló cuyo decreto aprobó el Consell en diciembre de 2024, según ha podido saber el periódico Mediterráneo.

De esta forma, la sala de lo contencioso-administrativo avala la recuperación de la forma bilingüe y suma este rechazo a la desestimación, el pasado 21 de mayo, de los recursos presentados tanto por la Plataforma per la Llengua como por la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta. La resolución de estos dos recursos rechazan los argumentos de nulidad planteados por los recurrentes y concluye que no existe arbitrariedad ni vulneración legal en el procedimiento seguido por la Generalitat Valenciana en este sentido.

Hay que recordar que la nueva toponimia en castellano y valenciano fue aprobada provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de Castelló de la Plana el 30 de mayo de 2024 y refrendada en última instancia por el decreto 187/2024 del Consell el 17 de diciembre del mismo año.

Las sentencias, tanto notificada a Compromís este viernes como las de la Plataforma per la Llengua y la de la concejala socialista pueden ser recurridas en casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.