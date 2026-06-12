Así será el nuevo hotel de 136 habitaciones que se ubicará frente a la estación de Castelló

La cadena B&B Hotels ha puesto sus ojos en Castelló. El grupo francés ha anunciado que abrirá un nuevo establecimiento de 136 habitaciones en la capital de la Plana tras la adquisición de una parcela situada en la confluencia de la avenida Pintor Oliet y la calle Cronista Muntaner, frente a la estación de ferrocarril. El proyecto supone una inversión de 10 millones de euros y el hotel, si no hay contratiempos de última hora, se inaugurará a finales del 2027.

El nuevo hotel de Castellón se levantará sobre una parcela de 1.309 metros cuadrados y contará con una superficie construida de 4.353 metros cuadrados distribuidos en planta baja y cuatro plantas sobre rasante. La planta baja concentrará los principales servicios comunes del establecimiento, incluyendo recepción y zona de desayunos, con más de 500 metros cuadrados destinados a zonas comunes y operativa hotelera.

Recreación de la fachada del nuevo hotel B&B de Castelló. / Mediterráneo

En la operación inmobiliaria ha participado una empresa de Castellón. Concordia Real Estate, con sede en Vila-real, ha intervenido bajo mandato en exclusiva en la venta del activo. El comprador es Construcciones Eliseo Pla (CEP), promotor especializado en el desarrollo de proyectos terciarios, que será quien construya el hotel cuya explotación asumirá la cadena B&B mediante un contrato de arrendamiento garantizado a largo plazo, dentro del modelo asset light de la compañía. La transacción se ha realizado en el marco de la desinversión de activos no estratégicos del vendedor.

Interés por invertir en la provincia

"Esta operación confirma el creciente interés por Castellón como destino de inversión hotelera. La combinación de fundamentos económicos sólidos, ubicaciones estratégicas y operadores internacionales está impulsando un mercado cada vez más sofisticado", explica Vicente Gil, socio director de Concordia Real Estate.

Uno de los aspectos destacados del proyecto será su apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. El edificio aspira a obtener la certificación energética Clase A y se ha diseñado siguiendo criterios de eficiencia operativa alineados con los estándares ESG que cada vez exigen más inversores y operadores internacionales.

El calendario de ejecución contempla una apertura en aproximadamente 16 meses. B&B cuenta con otro hotel en el centro de Castelló (calle Carcagente) de 81 habitaciones y que fue construido en 2001 y abierto bajo otro nombre. Fue en el año 2018 cuando pasó a manos de esta cadena que lo remodeló que ahora prosigue su expansión en la ciudad con otro establecimiento hotelero.