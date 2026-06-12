Puerta (PSPV) acusa a Carrasco de cambiar de discurso sobre el cierre de comercios: "Es una contradicción monumental"

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha denunciado la “hipocresía política” de la alcaldesa, Begoña Carrasco, tras las declaraciones del gobierno municipal sobre el continuo cierre de comercios en el centro de Castelló, una situación que el propio Partido Popular atribuye ahora a los cambios en los hábitos de consumo, las compras por internet y la competencia de las grandes superficies comerciales, “que son las mismas que hay desde hace años”

Para Puerta, las explicaciones ofrecidas por el gobierno de PP y Vox demuestran “las mentiras de Carrasco, que curiosamente cambia completamente de discurso desde que ocupa la alcaldía”. Cuando estaba en la oposición, “para Carrasco cada persiana bajada era culpa del gobierno municipal. Hoy, después de tres años gobernando, resulta que la culpa es de internet y de las grandes superficies. Es una contradicción monumental”.

La portavoz socialista recuerda que la actual alcaldesa, cuando era portavoz del PP en la oposición, recorrió durante meses las calles del centro fotografiándose junto a locales cerrados y acusando al gobierno progresista de estar “dejando morir” el corazón comercial de la ciudad. De hecho, Carrasco llegó a afirmar que “Castelló nunca ha estado tan apagada como con este gobierno” y responsabilizó directamente al anterior ejecutivo municipal de la proliferación de locales vacíos.

“Lo que nos preguntamos es qué ha cambiado desde entonces”, señala Patricia Puerta. “Porque internet ya existía. Las compras online ya existían. Las grandes superficies comerciales ya existían, y lo único que ha cambiado es quién ocupa el despacho de alcaldía”.

Además, desde el PSPV consideran especialmente llamativo que el Partido Popular señale ahora a las grandes superficies como una de las causas de la pérdida de actividad comercial en el centro. “Escuchar al PP culpar a las grandes superficies es un ejercicio de amnesia política. Fueron precisamente los gobiernos del Partido Popular quienes apostaron durante años por ese modelo comercial y quienes abrieron las puertas a la implantación y crecimiento de grandes áreas comerciales en Castelló. No pueden presumir de ellas cuando les interesa y utilizarlas como excusa cuando fracasan sus políticas de apoyo al comercio local”.

Puerta lamenta que, tres años después de llegar al gobierno, Carrasco siga sin presentar una estrategia eficaz para revitalizar el comercio de proximidad. “Cuando estaba en la oposición tenía recetas para todo. Hablaba de planes de dinamización, de ayudas, de campañas, de medidas urgentes y de escuchar al sector. Hoy, después de tres años gobernando, seguimos viendo cómo continúan cerrando establecimientos emblemáticos mientras el gobierno municipal se limita a justificar lo que antes denunciaba”.

El concejal del Día de las Suegras

La portavoz socialista ha criticado además la gestión del área de Comercio por parte de Vox y de su concejal, Alberto Vidal. “Mientras el centro sigue perdiendo actividad económica y comercial, el balance del gobierno PP-Vox se resume en ocurrencias y campañas de dudosa utilidad, como la infame campaña del Día de las Suegras o Los Tercios de Flandes, que poco o nada sirve para los comercios. Los comerciantes necesitan medidas serias, no titulares efímeros ni iniciativas que generan más polémica que resultados”.

Para Patricia Puerta, la situación exige autocrítica y responsabilidad política. “Begoña Carrasco tiene que reconocer que ha fracasado en su política comercial, pero en lugar de asumir responsabilidades ha optado por cambiar el relato y buscar excusas donde antes veía culpables”.