Primera (¿y única?) candidatura oficial a presidir la Gestora de Gaiates de Castelló. Este es el aspirante

A tres días de que expire el plazo para presentar candidaturas a presidir la Gestora de Gaiates, la entidad ya cuenta con un aspirante que conoce perfectamente la entidad y atesora una gran experiencia y una sobresaliente actividad e implicación en la defensa de las gaiatas y las comisiones de sector.

Esteban Gual Ibáñez, de 39 años y actual presidente de la gaiata 6 Farola-Ravalet ha presentado la documentación para optar a presidir la Gestora para "potenciar una mayor unión tanto de los miembros de la Gestora como de los que formarán parte de la misma a nivel externo, mejorar la imagen de la entidad con el fin de trabajar con ilusión y por hacer cosas de la mano de la Junta de Fiestas". Además, Gual, en el caso de acceder a la presidencia contará con todos los presidentes para potenciar el carácter participativo de la Gestora y recoger las ideas que puedan y quieran aportar para ir todos en la misma dirección.

"La fiesta se merece que salga adelante la Gestora de Gaiatas" Esteban Gual — Candidato a presidir la Gestora de Gaiates

Esteban Gual tiene 39 años y trabaja en el sector cerámico. / Mediterráneo

"Me presento porque al ver que no había un interés mayoritario para haber candidatos, quiero señalar que la fiesta se merece que salga adelante la Gestora de Gaiatas", ha confirmado Gual en declaraciones al periódico Mediterráneo. Este festero de pro con mucha experiencia y lleva la fiesta en las venas y en el corazón. Ya fue el secretario de la Gestora de Gaiatas cuando Elisabeth Breva fue presidenta y en mayo de 2018 fue elegido como presidente de la Gestora en sustitución de Carlos Chippirraz. Ocupó este cargo hasta el año 2022 que fue cuando accedió al cargo el actual presidente, José Antonio Lleó, y que, por el momento nada hace preveer que optará a la reelección.

Año 2018, cuando fue nombrado presidente de la Gestora de Gaiatas en sustitución de Chippirraz. / Mediterráneo

Además, Gual tiene afinidad con el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, quien fuera su vicepresidente en la Gestora en 2018-2022; la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, también fue su secretaria en este periodo de tiempo; y coincidió con Noelia Selma, concejala de Fiestas y presidenta del Patronat Municipal de Festes, como presidenta de la Junta de Festes en 2019. "Una situación que estoy seguro que facilitará el trabajo conjunto por la fiesta", ha explicado.

Hoy en día, Esteban Gual también es el secretario de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó.