Radiografía de los hoteles de Castelló: crece la oferta sin dar el salto a las 5 estrellas

Castelló ampliará su oferta turística con la apertura de un nuevo hotel de tres estrellas en la calle Pintor Oliet, junto a la estación de Renfe y la apertura de este establecimiento incorporará cerca de 300 plazas hoteleras a una ciudad que continúa reforzando su capacidad de alojamiento en un momento de crecimiento de la actividad turística.

La capital de la Plana cuenta actualmente con 24 establecimientos entre hoteles y pensiones, una cifra que ascenderá a 25 con la llegada del nuevo complejo. Del total de alojamientos activos, 19 son hoteles y cinco pensiones. En cuanto a la categoría, la oferta hotelera se distribuye en un hotel de 1 estrella, siete de 2 estrellas, cuatro de 3 estrellas y siete de 4 estrellas.

Toni Losas

La planta hotelera de Castelló suma en estos momentos 1.261 habitaciones y 2.621 plazas. La apertura del nuevo establecimiento elevará estas cifras hasta cerca de 1.400 habitaciones y más de 2.900 plazas, consolidando la zona de la estación como uno de los principales polos hoteleros de la ciudad, según el informe de Área de Competitivitat Turística (Turisme Comunitat Valenciana).

En cuanto a la implantación del nuevo hotel junto a la estación, tanto el sector turístico como el Ayuntamiento han acogido con satisfacción su próxima construcción.

Así, la edila de Turismo, Arantxa Miralles, considera que la apertura responde a una tendencia positiva para este sector. “En Castellón hace falta seguir ampliando la oferta hotelera”, señala la concejala, si bien destaca que en los últimos meses se han producido movimientos que apuntan a un cambio de tendencia tras años de escaso crecimiento de la planta hotelera. “Sin duda, todo ello es una grandísima noticia para la ciudad y para su posicionamiento turístico”, ha añadido.

"Desde el Patronato de Turismo escuchamos a los empresarios y trabajamos con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada" Arantxa Miralles — Concejala de Turismo de Castelló

Miralles ha subrayado, además, el papel de la colaboración entre administraciones y empresarios para favorecer nuevas inversiones. “Desde el Patronato de Turismo escuchamos a los empresarios y trabajamos con el objetivo de fomentar la colaboración público-privada, algo que sin duda contribuye a que cada vez más emprendedores apuesten por Castelló”, ha afirmado en declaraciones a Mediterráneo.

"El reto que tenemos como gobierno lo estamos consolidando y para eso hemos trabajado con la creación de la marca" Vicent Sales — Portavoz del gobierno local de Castelló

Por su parte, Vicent Sales, portavoz del gobierno local de Castelló, ha valorado muy positivamente la llegada de esta nueva inversión hotelera. "Estamos satisfechos y contetísimos. El reto que tenemos como gobierno lo estamos consolidando y para eso hemos trabajado con la creación de la marca. Que se vaya a construir un nuevo hotel en la ciudad quiere decir que estamos en la línea correcta porque si no nadie invertiría en hoteles en Castellón".

En el mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la CEV en Castellón y vicepresidente de Ashotur, Luis Martí, quien ha calificado de "excelente" la apertura del nuevo hotel ya que la planta hotelera "debe crecer acompasada porque la demanda sí que pide un mayor número de camas y la temporada se prevé muy buena".

"La planta hotelera debe crecer acompasada porque la demanda sí que pide un mayor número de camas y la temporada se prevé muy buena" Luis Martí — Presidente de la CEV en Castellón y vicepresidente de Ashotur

Crecimiento moderado

Aunque la apertura del nuevo hotel supone un impulso para la oferta turística local, los datos muestran que el crecimiento del sector ha sido progresivo. Hace dos décadas, en 2006, Castelló contaba con 22 establecimientos entre hoteles y pensiones. Con el nuevo complejo, que forma parte de la red de B&B Hotels, la ciudad alcanzará los 25 alojamientos, lo que refleja una evolución moderada de un 18% de la planta hotelera durante los últimos veinte años.

Imagen del lugar dónde se construirá el nuevo hotel. / Toni Losas

Optimismo para la temporada estival

Por otra parte, el sector afronta además con buenas perspectivas la temporada de verano. Uno de los acontecimientos que más expectación ha generado este año es el eclipse solar previsto para agosto, aunque los empresarios consideran que su impacto sobre la ocupación será limitado.

"Llenar los hoteles en pleno verano es, simplemente, lo habitual" Miguel March — Delegado de Hosbec

Miguel March, delegado de Hosbec, resta importancia a posibles efectos extraordinarios sobre la demanda hotelera. “El día del eclipse, la ocupación no va a ser muy diferente a la del año pasado ni a la del que viene. Llenar los hoteles en pleno verano es, simplemente, lo habitual”, señala. Sin embargo, valora positivamente la apertura del nuevo establecimiento hotelero para la ciudad de Castelló.

Las previsiones apuntan así a una campaña estival marcada por los elevados niveles de ocupación habituales en los meses de verano y por una oferta hotelera que continúa creciendo para responder a la consolidación de Castelló como destino turístico.