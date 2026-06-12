Sonrisas y lágrimas para el comercio del centro de Castelló. ¿Qué está pasando en este sector?

El comercio del centro de Castelló vive una época de lágrimas y de alguna sonrisa debido al goteo incesante de cierres ya consolidados, como el de Massimo Dutti o la firma internacional Guess más recientemente, o en ciernes como los locales que ya han colgado el cartel de cierre por jubilación como la emblemática zapatería Incontro (ahora en la calle Alloza) que cerrará sus puertas después del verano. No obstante, y pese a esta débil situación que atraviesa el comercio del centro de Castelló, algunos valientes se atreven a desafiar a la coyuntura económica desfavorable y al incremento de comercios que abren en centros comerciales y han abierto comercios en el casco urbano y también en la periferia como es el caso de la próxima apertura de la floristería Flore My Art Floral Boutique en la calle Asensi, Levaduramadre en la calle Campoamor, Óptica Valls que abrió ayer en la calle Enmedio dejando vacío su local de la calle Colón o Coele, un brunch en el PAU Censal.

Liquidación por jubilación de la zapatería Incontro. / P. A.

Una situación que reconocen tanto desde el Ayuntamiento de Castelló como desde Confecomerç-Castellón cuya secretaria general, Teresa Esteve, asegura que desde su entidad observan con preocupación el cierre de algunos establecimientos en el centro de Castelló, porque el comercio es un elemento fundamental para la actividad económica, el empleo y la vida urbana. "No obstante, también vemos nuevas iniciativas empresariales que apuestan por la ciudad y por el centro como espacio de oportunidad y creemos que estamos ante un proceso de transformación del modelo comercial que requiere atención y medidas de apoyo", afirma.

Óptica Valls en la calle Enmedio, recién abierta. / P. A.

Varios factores

Esteve destaca que los cierres se producen por una acumulando de diversos factores que dificultan la actividad de los negocios: el incremento de costes de explotación, los cambios en los hábitos de consumo, la competencia de la venta online y la necesidad de atraer más flujo de personas al centro urbano o la falta de relevo generacional, que está afectando especialmente al comercio tradicional y familiar, que ha sido durante décadas una de las señas de identidad de nuestros centros urbanos.

Nuevo brunch en el PAU Censal. / Mediterráneo

Por este motivo, hay que analizar con rigor las causas y poner en valor las fortalezas de Castelló. "Si administraciones, asociaciones empresariales, comerciantes y sociedad civil trabajamos de forma coordinada, podemos construir un modelo comercial diferencial. Una oferta sólida de pequeño comercio, comercio especializado y negocios de proximidad aporta personalidad, singularidad y autenticidad a la ciudad, elementos que difícilmente pueden replicarse en otros lugares", prosigue Esteve quien apuesta por que Castelló "tiene la oportunidad de reforzar su identidad propia. Un centro urbano con comercio local de calidad, restauración, servicios y actividad cultural genera una experiencia más atractiva para residentes y visitantes, y constituye una ventaja competitiva que debemos preservar y potenciar".

La calle Asensi tendrá una nueva floristería: Flore My Art Floral Boutique. / Mediterráneo

Por su parte, tanto el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, como el concejal de Comercio, Alberto Vidal, reconocen ser conscientes de la situación comercial del centro de Castelló. "Intentamos dinamizar el centro para atraer a la gente pero somos una gota de agua en un océano que es el cambio de hábitos de compra", afirma Sales, quien también hace referencia a la venta por Internet. Asegura que el progreso pasa también por la digitalización de los comercios y por la especialización de su oferta pero "esto es fácil de decir y difícil de hacer...", dice. "Creemos que sería bueno que en las nuevas concesiones de explotación de los aparcamientos subterráneos estaría bien incorporar el reparto de tickets entre comercios para clientes", ha proseguido.

Guess también ha cerrado, según ha adelantado este diario. / P. A.

Finalmente, Vidal ha dicho que desde el Ayuntamiento "estamos trabajando precisamente en esa línea, apoyando la modernización del sector, impulsando su competitividad y tratando de acompañar a los comerciantes en este proceso de cambio para que puedan seguir siendo una parte esencial de la vida económica y social de Castellón”.