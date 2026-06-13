Esto es lo que tienes que hacer si tienes una banda de música y quieres ensayar en un local del Ayuntamiento de Castelló: horarios y requisitos

Castelló ha acogido este sábado 13 de junio una nueva cita musical protagonizada por jóvenes bandas locales en el marco del festival Tetuán XIV Music Boxes, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Juventud y al que ha asistido la edila de este área, Ester Giner, quien ha destacado que “este festival es una oportunidad para que los jóvenes músicos de Castellón puedan mostrar su talento en directo y compartir con el público el trabajo que desarrollan durante todo el año en los locales de ensayo”.

La jornada se ha celebrado en La Terrassa de Tetuán, ubicada en la calle Cuadra Tercera de la Partida Bovalar, junto a los locales de ensayo Tetuán XIV Music Boxes, en el antiguo cuartel militar. Han pasado por el escenario los grupos Misèria, Killer Ducks, Disonantes, Moshdown y Linòpia. El acceso ha sido gratuito.

Giner ha subrayado que “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por espacios que impulsen la creatividad, la cultura joven y la participación, facilitando recursos gratuitos para que las bandas y solistas puedan ensayar, crecer y dar sus primeros pasos sobre un escenario”.

Locales ensayo

Los locales de ensayo Tetuán XIV Music Boxes forman parte del plan de dinamización cultural del área de Juventud del Ayuntamiento de Castellón. Permanecen abiertos durante casi todo el año y por sus instalaciones pasan numerosos jóvenes músicos de la ciudad. El servicio es gratuito para bandas y solistas y cuenta con cinco salas de diferentes tamaños, gestionadas desde 2019 por los músicos Toni Porcar y Aroa Morcillo.

Para hacer uso de las salas, los usuarios deben tener entre 12 y 30 años y, en el caso de los grupos, al menos el 50% de sus integrantes debe residir en Castelló de la Plana. Las reservas pueden realizarse a través del correo electrónico tetuan@music-boxes.es, en el teléfono 964 217 490 o de forma presencial en los propios locales de la Partida Bovalar.

Durante el presente curso, más de 600 usuarios han pasado por estas instalaciones, que cuentan con alrededor de 60 usuarios fijos. Cada sala dispone de batería completa, mesa de mezclas de 12 canales, tres micrófonos con pie, dos bafles autoamplificados de 200 vatios cada uno y mobiliario para equipos. Además, los usuarios reciben asesoramiento técnico y apoyo para la grabación de sus primeras maquetas.

“Queremos que los jóvenes encuentren en Tetuán XIV Music Boxes un lugar donde ensayar, aprender, crear y también actuar ante el público. La música es una herramienta de expresión y convivencia, y desde Juventud vamos a seguir promoviendo iniciativas que den visibilidad al talento joven de Castellón”, ha señalado Giner.

Horarios

Los locales permanecen abiertos de septiembre a junio, salvo durante la semana de Magdalena, los martes y jueves por la mañana, de 10:00 a 12:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Por las tardes, el horario es de lunes a jueves, de 17:00 a 20:30 horas, y los viernes hasta las 21:00 horas.

Durante julio y agosto, las instalaciones abren los martes, miércoles y viernes por la mañana, de 10:00 a 13:00 horas, y los lunes y jueves por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas. Las dos semanas centrales de agosto permanecen cerradas.