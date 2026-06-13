El 'Estrella Michelin' Jorge Lengua recibe la 'Olla d'Or 2026' de Castelló

El joven chef castellonense y recientemente Estrella Michelin, Jorge Lengua, ha recibido este sábado la distinción Olla d'Or 2026 de la Societat Gastronòmica Olla de la Plana de Castelló en el transcurso de una comida a la que han asistido los socios de la entidad a la que también pertenece el homenajeado. De hecho, Lengua es el primer socio de este colectivo que recibe este reconocimiento por ser uno de los mayores exponentes de la gastronomía en la provincia de Castellón.

Lengua junto al presidente de l'Olla de la Plana, José Iturralde, y otros dos socios. / Olla de la Plana

Durante el acto, que se ha consolidado como la actividad más importante organizada por esta sociedad gastronómica, el chef ha agradecido el premio y también ha tomado la palabra el actual presidente, José Iturralde, quien ha destacado el curriculum de Lengua.

Los socios, junto al chef galardonado. / Olla de la Plana

El Estrella Michelin releva en el cargo a El Celler de Can Roca y pasa a formar parte del elenco de personas que por su trayectoria también han recibido este galardón como son Martín Berasategui, Ricardo Sanz, David de Jorge, Miguel Barrera, Raúl Resino o los propietarios del restaurante Atalaya, así como instituciones como Castelló Ruta de Sabor (Diputación Provincial) o la Escuela de Hostelería.