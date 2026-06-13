Espectáculo
Los horarios y los barrios de Castelló donde habrá talleres de magia durante el verano y... en octubre
La iniciativa está dirigida a un público familiar pero en especial a niños de entre 8 y 12 años
El Ayuntamiento de Castelló sigue con su programación de sesiones de talleres de magia por los barrios de la capital de la Plana y que este sábado han tenido lugar en el Primer Molí con la colaboración de los magos de Magia a Dos y la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana.
Esta iniciativa se suma al resto de actividades y propuestas para todos los públicos y durante todo el año y que llegan a todos los distritos, según ha señalado el concejal de Barrios, Paco Cabañero, quien ha destacado que con propuestas como estos talleres de magia "seguimos con la apuesta de dinamización de nuestros barrios, de ofrecer más alternativas de ocio y cultura a nuestros vecinos y vecinas, logrando una ciudad más viva”. Los talleres van dirigidos a un público familiar, pero en especial a niños y niñas de entre 8 y 12 años.
Cabañero ha recordado también las sesiones restantes de esta campaña Talleres de Magia en los Barrios serán las siguientes. El dia 19 de junio irá al Grupo Perpetuo Socorro a las 16.00 horas y la última actuación de junio tendrá lugar el día 23, a las 19.00 horas, en el grupo Tombatossals. En el mes de julio habrá hasta tres sesiones: el 15, en el Grupo Reyes, el día 25, en Penyeta Roja, y el día 31, en la Marjaleria, siempre a las 19h”, ha detallado.
Ya en el mes de agosto están previstas otras tres actuaciones. La primera será el día 5, en el barrio Benadressa, a las 18.00 horas; el día 7 será el turno del Polígono Rafalafena, a las 20.00 horas, y la última actuación del mes de agosto tendrá lugar en el grupo San Agustín y San Marcos, el día 12, a las 19.00 horas”.
La última sesión tendrá lugar en el mes de octubre, el día 9, Día de la Comunitat Valenciana, a las 12 horas, en el grupo Rosario.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un gigante del textil cierra sus puertas en el centro de Castelló de forma inminente
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Cambio de propiedad en el bar Las Planas para seguir igual: La tercera generación compra el local para blindar su historia en el Grau de Castelló
- Emotiva y divertida boda del expresidente de Puertos del Estado y exrector, Paco Toledo, y la periodista Elena Rincón
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación