Los horarios y los barrios de Castelló donde habrá talleres de magia durante el verano y... en octubre

El Ayuntamiento de Castelló sigue con su programación de sesiones de talleres de magia por los barrios de la capital de la Plana y que este sábado han tenido lugar en el Primer Molí con la colaboración de los magos de Magia a Dos y la Concejalía de Barrios y Participación Ciudadana.

Esta iniciativa se suma al resto de actividades y propuestas para todos los públicos y durante todo el año y que llegan a todos los distritos, según ha señalado el concejal de Barrios, Paco Cabañero, quien ha destacado que con propuestas como estos talleres de magia "seguimos con la apuesta de dinamización de nuestros barrios, de ofrecer más alternativas de ocio y cultura a nuestros vecinos y vecinas, logrando una ciudad más viva”. Los talleres van dirigidos a un público familiar, pero en especial a niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Taller de magia, este sábado, en el Primer Molí de Castelló. / Mediterráneo

Cabañero ha recordado también las sesiones restantes de esta campaña Talleres de Magia en los Barrios serán las siguientes. El dia 19 de junio irá al Grupo Perpetuo Socorro a las 16.00 horas y la última actuación de junio tendrá lugar el día 23, a las 19.00 horas, en el grupo Tombatossals. En el mes de julio habrá hasta tres sesiones: el 15, en el Grupo Reyes, el día 25, en Penyeta Roja, y el día 31, en la Marjaleria, siempre a las 19h”, ha detallado.

Ya en el mes de agosto están previstas otras tres actuaciones. La primera será el día 5, en el barrio Benadressa, a las 18.00 horas; el día 7 será el turno del Polígono Rafalafena, a las 20.00 horas, y la última actuación del mes de agosto tendrá lugar en el grupo San Agustín y San Marcos, el día 12, a las 19.00 horas”.

La última sesión tendrá lugar en el mes de octubre, el día 9, Día de la Comunitat Valenciana, a las 12 horas, en el grupo Rosario.