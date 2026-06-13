La prevención del acoso escolar llega a las aulas de Castelló

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha presidido este sábado la entrega de los premios Comunicajove! 2025-2026, en una gala en la que también han estado presentes la concejala de Educación, María España, la concejala de Juventud, Ester Giner, así como el comisario principal jefe de la Policía Local de Castellón, Francisco Javier Catalán, y los agentes responsables de la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local.

El acto ha tenido lugar en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Castellón y ha servido para reconocer la implicación de los diferentes centros educativos participantes, así como del alumnado más activo en el programa Comunicajove! a lo largo del presente curso, destacando su compromiso con la convivencia, la prevención y la mejora del entorno escolar.

En su intervención, Ortolá ha subrayado “la importancia del programa Comunicajove! como una herramienta esencial dentro de las políticas de prevención que se desarrollan desde el Ayuntamiento, especialmente en el ámbito educativo”. Ortolá ha destacado que “la seguridad no se construye únicamente desde la respuesta ante los problemas, sino, sobre todo, desde la anticipación, la educación y el acompañamiento a los jóvenes en una etapa clave de su desarrollo”.

Asimismo, el edil ha puesto en valor el trabajo coordinado entre la Policía Local de Castelló, a través de la Unidad de Agente Tutor, y los centros educativos, señalando que “este programa es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones permite llegar a miles de alumnos con mensajes directos, útiles y adaptados a su realidad cotidiana”. En este sentido, ha añadido que “hablar de acoso escolar, de convivencia, de redes sociales o de conductas de riesgo desde las aulas es la mejor inversión en seguridad y en futuro que podemos hacer como sociedad”.

Escuchar, acompañar y ayudar a los jóvenes

Por su parte, la concejala de Juventud ha destacado que Comunicajove “representa muy bien lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Castellón: escuchar, acompañar y ayudar a nuestros jóvenes”. Asimismo, ha señalado que el programa municipal, impulsado por la Policía Local y la Unidad Agente Tutor, “demuestra que la prevención, la educación en valores y la confianza son herramientas fundamentales para construir una ciudad mejor”.

La edil también ha puesto en valor la labor de la Unidad Agente Tutor de la Policía Local de Castellón, asegurando que su trabajo “es fundamental”. En este sentido, ha explicado que son “profesionales formados, especializados en menores y en el entorno educativo, que trabajan de manera coordinada con los centros escolares, con las familias, con los servicios sociales municipales y con otras instituciones para prevenir, detectar y actuar ante situaciones que pueden afectar al bienestar de los jóvenes”.

2.811 alumnos alcanzados y 68 sesiones formativas

El concejal de Seguridad y Emergencias ha querido destacar en su intervención la dimensión y el alcance que ha tenido el programa Comunicajove! durante el presente curso, subrayando su consolidación como una herramienta clave de prevención en el ámbito educativo.

En este sentido, Ortolá ha puesto en valor que “el programa ha llegado este año a un total de 11 centros educativos, trabajando directamente con 70 clases de 1º y 2º de ESO, lo que ha permitido desarrollar una intervención continuada en el aula”. En conjunto, la iniciativa ha alcanzado a “2.811 alumnos, a través de 68 sesiones formativas impartidas por la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Castellón”.

Asimismo, el concejal ha destacado que “estas cifras reflejan no solo el volumen de alumnado alcanzado, sino también la intensidad y la calidad del trabajo realizado, insistiendo en que cada sesión ha permitido abordar de forma directa cuestiones fundamentales para la convivencia, la prevención de conductas de riesgo y el uso responsable de las nuevas tecnologías”.

Clases ganadoras de esta edición

El concurso Comunicajove! se ha desarrollado a través de un sistema de participación y puntuación en el que los distintos grupos han ido acumulando puntos a lo largo de las actividades, valorándose su implicación, creatividad, trabajo en equipo y participación en las distintas sesiones formativas. Un formato que ha permitido reconocer el esfuerzo continuo del alumnado y no solo resultados puntuales.

En la categoría de 1º de ESO, el tercer premio ha sido para el 1º ESO B del IES Politècnic, el segundo premio para el 1º ESO B del IES Vicent Castell, y el primer premio ha recaído en el 1º ESO B del Colegio FEC Madre Vedruna Sagrado Corazón. En cuanto a la categoría de 2º de ESO, el tercer puesto ha sido para el 2º ESO G del IES Miquel Peris i Segarra, el segundo clasificado ha sido el Year 9 S del International English School of Castellón, y el primer premio ha sido para el Year 9 N del International English School of Castellón.

Humor, inclusión y superación para cerrar la gala

Al finalizar la entrega de premios, ha tenido lugar un show a cargo de Doscapacitados, una propuesta de humor y superación que ha puesto el broche final a la jornada. El espectáculo ha estado protagonizado por el actor de la película Campeones, José de Luna, y el actor y humorista Edu Lucky.

Un cierre emotivo y cercano que ha combinado el humor con un mensaje inspirador de inclusión, esfuerzo y superación personal, logrando conectar con el público asistente y poniendo el punto final a una gala marcada por la participación del alumnado y el reconocimiento al trabajo realizado en el programa Comunicajove!