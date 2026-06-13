El PSPV denuncia: "sin toldos, sin baños accesibles y sin mobiliario específico en las zonas adaptadas de las playas de Castelló"

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha denunciado el “nuevo fracaso” del gobierno de Begoña Carrasco en la puesta a punto de las playas accesibles de Castelló y ha criticado que, un año después de las denuncias realizadas por el PSPV, la situación vuelva a repetirse en los mismos términos.

Puerta ha recordado que el verano pasado los socialistas ya alertaron del estado de abandono de los espacios adaptados del litoral castellonense, con pasarelas en mal estado, baños y vestuarios cerrados, falta de personal especializado y ausencia de servicios básicos para las personas con discapacidad.

Estado de una pasarela de la playa de Castelló. / PSPV

“Doce meses después comprobamos que el gobierno municipal no ha aprendido absolutamente nada. Estamos ya casi a mitad de junio y las playas accesibles siguen sin ofrecer unas condiciones dignas para garantizar que todas las personas puedan disfrutar del litoral en igualdad de condiciones”, ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que la propia alcaldesa, Begoña Carrasco, anunció hace semanas que el operativo de playas estaría completamente preparado en junio. Pese a ello, numerosas zonas adaptadas continúan sin toldos, sin baños accesibles, sin cambiadores, sin mobiliario específico y sin personal especializado de atención al baño. A ello se suman pasarelas cubiertas de arena sin mantenimiento, flexipasarelas que ni siquiera llegan hasta la orilla y barandillas instaladas en el agua que dificultan la accesibilidad al encontrarse desalineadas respecto a los itinerarios adaptados.

Control

Además, Puerta ha advertido de la inexistencia de mecanismos efectivos de control para garantizar que los espacios reservados para personas con discapacidad sean utilizados realmente por quienes los necesitan, una situación que acaba generando nuevas barreras para quienes deberían ser los principales beneficiarios de estas instalaciones. “Lo más grave es que no estamos hablando de problemas sobrevenidos ni de cuestiones imprevistas. Son exactamente las mismas deficiencias que denunciamos el año pasado y que hemos vuelto a trasladar durante meses en los consejos rectores y órganos municipales. El gobierno de Carrasco conocía perfectamente la situación y ha decidido no actuar”, ha afirmado.

Para la portavoz socialista, este nuevo incumplimiento demuestra que la política turística del actual gobierno municipal “está basada en la imagen y no en la gestión”. A su juicio, “estamos ante un nuevo ejemplo del modelo Carrasco: muchas fotografías, muchos anuncios y mucha propaganda, pero muy poco trabajo detrás. Las playas accesibles no pueden convertirse en un decorado para hacerse una foto al inicio del verano mientras las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para acceder al mar”, ha señalado.