El 'Raval al Carrer' reúne a vecinos y visitantes en una jornada de dinamización comercial en el Forn del Pla

El Forn del Pla ha acogido este sábado una nueva edición de la iniciativa Raval al Carrer, una jornada de dinamización comercial que ha llenado este espacio de actividad, participación ciudadana y ambiente festivo. Un total de 20 establecimientos locales han salido a la calle para mostrar sus productos y servicios, acercando su oferta a vecinos y visitantes en un entorno abierto y accesible que ha favorecido el contacto directo entre comerciantes y ciudadanía.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha visitado este mercadillo, mostrando “el respaldo absoluto del gobierno municipal al comercio tradicional como uno de los principales elementos de dinamización de nuestros barrios, de actividad económica. Un comercio vivo es sinónimo de una ciudad más viva”.

Carrasco ha hecho hincapié en que “el comercio tradicional de Castellón es el verdadero corazón de nuestros barrios, el que da vida a nuestras calles y genera empleo. Desde el gobierno municipal tenemos muy claro que apoyar al comercio local no es una opción, sino una prioridad absoluta para hacer realidad un Castellón más atractivo, con más oportunidades y con más calidad de vida”.

La primera edila ha insistido en que “para impulsar nuestro comercio no solo respaldamos iniciativas como este ‘Raval al Carrer’, sino que activamos campañas para incentivar el consumo, como la exitosa campaña de bonos comerciales que va a contar de nuevo este año con la cifra récord de 800.000 euros, o las diversas campañas de dinamización que impulsamos de forma continua desde el área de Comercio, como la del Día de la Madre, por ejemplo”.

Alta participación e implicación de los comercios

El concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal, ha valorado también positivamente el desarrollo de la jornada, destacando “la alta participación registrada y la implicación del tejido comercial del barrio, que demuestra su capacidad para generar propuestas atractivas y cercanas a la ciudadanía”. Asimismo, ha agradecido “el trabajo conjunto de la Asociación de Comercios del Raval y de las entidades colaboradoras, que hacen posible iniciativas que no solo dinamizan la actividad comercial, sino que también contribuyen a reforzar el tejido social y económico de la ciudad”.

La actividad, que se ha desarrollado entre las 10:00 y las 14:00 horas, ha permitido a numerosos asistentes recorrer los distintos expositores instalados por los comercios participantes, conocer sus novedades y disfrutar de una experiencia de compra diferente, basada en la cercanía, la atención personalizada y la puesta en valor del comercio de proximidad. La jornada ha transcurrido con una notable afluencia de público y en un ambiente participativo, consolidando este formato como una herramienta eficaz de dinamización del tejido comercial del barrio.

La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Comercios del Raval, con la colaboración de la concejalía de Comercio y Consumo y Confecomerç, y forma parte de las acciones orientadas a reforzar la visibilidad del comercio local y fomentar la actividad económica en la zona.

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La celebración de Raval al Carrer se enmarca dentro del conjunto de acciones de promoción del comercio de proximidad impulsadas en el municipio, con el objetivo de consolar hábitos de consumo responsables, apoyar al pequeño comercio y seguir fortaleciendo su papel como elemento clave en la vida económica y social de los barrios.