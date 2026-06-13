Reencuentro 50 años después: las historias de las exalumnas de un emblemático instituto de Castelló que se reúnen en una emotiva jornada

Ha sido una jornada muy emotiva donde un grupo de castellonenses han celebrado sus 50 años desde que finalizaron el bachiller en el entonces instituto femenino (hoy Penyagolosa) y que ha comenzado con una visita al centro educativo para finalizar con una comida de hermandad donde los recuerdos han estado a flor de piel. Hace cinco décadas entraron a este instituto para aprender las lecciones diarias y saldrían con amistades para toda la vida. Juntas han recorrido las dependencias educativas donde han podido comentar sus experiencias en estas instalaciones que marcaron parte de sus vidas.

Imagen de grupo de todas las asistentes al encuentro de deste sábado. / Toni Losas

Hoy, con los recuerdos a flor de piel, algunas de ellas hacen referencia a sus vivencias junto a sus compañeras con las que ha podido disfrutar de una magnífica jornada llena de emoción. "Retrocediendo en el tiempo recordamos nuestros primeros años de estudiantes que significaron tanto en nuestras vidas, años de inocencia, de superación, de ilusión, de incertidumbre en donde el día a día se hacia eterno , solo deseabamos que pasará pronto para sentirnos mayores; ignorábamos que de esa época aprendimos lo que significaba la honestidad, el compañerismo, la disciplina , el esfuerzo y todos los valores que han marcado nuestro futuro, permitiéndonos después de 50 años hacer posible este reencuentro", destaca una de las asistentes.

Excursión a Peñíscola y Tarragona. Primer curso años 1970-1971. / Mediterráneo

"Entramos para estudiar el bachillerato elemental y superior, procedíamos de varios colegios y pueblos pero enseguida nos sentimos muy bien acogidas. ¡Cuántas vivencias!", destaca otra de las exalumnas, quien afirma que con este encuentro "hemos querido recordar nuestro paso por el instituto con mucha comboi para poder reencontrarnos después de tantos años".

"De las faldas tableadas y calcetines altos a los pantalones de campana y zapatos con plataformas"

Las vivencias se agolpan en la mente de las asistentes. "En los 50 años transcurridos desde que acabamos el bachiller han pasado muchas, muchas cosas...50 años dan para mucho! Pero también pasaron muchas en los seis años de bachiller ya que nosotras fuimos la última promoción de bachillerato antes de la entrada del BUP. Entramos en el instituto siendo unas niñas, muchas con trenzas o coletas, y nos fuimos convirtiendo en adolescentes y casi adultas, seguramente más despacio de lo que hubiésemos querido. Pasamos de las faldas tableadas con calcetines altos a los pantalones de campana y los zapatos con plataformas", afirma otra castellonense que no se ha querido perder esta cita. "Éramos las chicas del instituto femenino, sí, solo chicas, así que si queríamos ver a los chicos del masculino (actual Ribalta) había que esperar a la salida de las clases".

Otra exalumna recuerda que hacían muchas excursiones y viajes de fin de curso que contribuyeron a tejer amistades eternas, aunque la vida "nos haya llevado por caminos dispares". "Para ayudar a financiar los viajes, ya que el dinero no sobraba en muchas casas, vendíamos lotería de Navidad y papeletas para rifas, pero también montamos dos equipos de fútbol de chicas y conseguimos organizar y jugar dos partidos de fútbol, uno de ellos en el estadio Castalia! El éxito de público fue discreto, a pesar de que nos anunciamos por la radio y todo. Éramos intrépidas, brillantes, decididas, divertidas y jóvenes", concluye.

Sin duda, ha sido una jornada repleta de risas donde al echar la vista atrás han vuelto a ser aquellas jóvenes que comenzaban a mirar al mundo de frente. Un mundo que hoy las ha vuelto a unir.