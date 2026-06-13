Trío de ministros para abrir la Casa Cuartel de la Guardia Civil

La presencia de la Guardia Civil en la provincia de Castellón cuenta con un hito inaugural marcado por la tragedia y el heroísmo y con nombres propios: Pedro Ortega y Antonio Giménez fueron los dos primeros agentes de la Benemérita fallecidos en acto de servicio. Fue el sábado 14 de septiembre de 1850, una noche de fuertes lluvias en que la diligencia que cubría el trayecto de Barcelona a Valencia caía por el barranco de Bellver, en Oropesa, muriendo sus 13 ocupantes y los dos guardias del cuerpo fundado por el navarro Francisco Javier Girón, Duque de Ahumada, sólo seis años antes, en 1844. En el citado barranco, un monolito guarda memoria del hecho y cada 14 de septiembre, la Comandancia de nuestra provincia les rinde homenaje, en una costumbre recuperada el pasado 2021.

En la hemeroteca histórica de la provincia se recogen más actos heroicos de los guardias, entre ellos los relacionados con otros desastres naturales. El 7 de junio de 1927, La Provincia Nueva daba cuenta del "acto meritorio" de un sargento en Fanzara, que salvaba a una mujer de Almassora, su hija y el conductor de una tartana, atrapados por una crecida del Mijares. Son solo algunas de las infinitas huellas de la actividad de los miembros del instituto armado en nuestra tierra.

Noticia de la edición del viernes 12 de junio de 1981. / Mediterráneo

Para cumplir las funciones que en cada momento les ha atribuido la legislación, la Guardia Civil ha tenido muy diversas casas cuartel en la capital de la provincia. Desde sus inicios en 1844 y desde el antiguo Cuartel del Rey -luego Hotel Suizo y hoy oficina central de Cajamar- hasta su actual hogar, ha peregrinado por distintas instalaciones. Al poco de su llegada, el Palacio del Obispo acogió a los agentes, y tiempo después edificios de la calle del Agua -hoy plaza de Cardona Vives- y Gasset también tuvieron esta utilidad. La primera con cierta continuidad, no obstante, fue el precedente de la actual Casa Cuartel, en el número 79 de la calle Félix Breva, al sur de la ciudad y cerca del Cuartel de San Francisco. Allí habitaron y trabajaron los guardias entre la segunda década del siglo XX y 1981, cuando se produjo el traslado a su actual emplazamiento, dejando memoria en varias generaciones de castellonenses..

El acto inaugural

Tal día como hoy hace 45 años, el sábado 13 de junio de 1981, se celebraba por todo lo alto la inauguración oficial de la actual Casa Cuartel en la calle Benicarló, en el polígono Rafalafena de la ciudad. La víspera, Mediterráneo anunciaba para las 11.30 h el acto, «presidido por los ministros de Defensa, Alberto Oliart; Interior, Juan José Rosón y Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa», este último vinculado con la provincia como diputado electo por la misma en 1979. También asistirían al acto el subsecretario de Interior y ex gobernador civil de Castellón, Juan José Izarra del Corral, así como su sucesor en la plaza María Agustina, Rafael Montero, y el teniente general José Luis Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, quien solo unos meses antes se había enfrentado en los inicios del golpe de estado del 23F al coronel Antonio Tejero, a las puertas del Congreso, en un infructuoso intento de abortar la tentativa golpista.

En esa noticia se informaba sobre las características de las nuevas dependencias de la Benemérita en la ciudad. Con «una extensión de 10.000 metros cuadrados», se decía que formaban parte «de un solar que en su día fue vendido a la institución por el Instituto Nacional de la Vivienda». Se recordaba asimismo que durante «muchísimos años», la Comandancia había estado ubicada en la calle Félix Breva, «edificio que ya fue construido por el entonces propietario para albergar el Cuartel de la Guardia Civil», mientras las dependencias del Tercio «estaban instaladas en la calle Enmedio», habiendo sido ambos edificios «devueltos ya a sus propietarios tras haber ocupado las nuevas instalaciones de la Benemérita en el Polígono Rafalafena».

Una de las cualidades de las dependencias de la calle Benicarló sería, sin duda, la agrupación de todos los servicios en un mismo lugar: «así, en ellas está instalado el Tercio, al mando del coronel José María Morugán, y la Comandancia, al mando del teniente coronel, primer jefe, don Vicente Noguera, con sus Planas Mayores. También están ubicadas la Compañía, la Línea y finalmente, el Puesto», con los respectivos oficiales del cuerpo. De este modo, se reúnen los servicios de «Tráfico, Armamento, Desactivación de explosivos, Automovilismo, Patrullas Rurales, Tranmisiones y Grupo Fiscal», con su parque automovilístico «para llevar a cabo su cometido con eficacia». Y con todo ello, 164 viviendas «de moderna concepción» y «dotadas de todas cuantas prestaciones necesitan sus moradores», como la calefacción general «que costean sus mismos beneficiarios». El presupuesto de construcción se estimaba en unos 400 millones de pesetas, en unos trabajos ejecutados en dos años. El diario cifraba «en unos trescientos hombres» el total de la fuerza que prestaba servicio en Castellón.

Noticia de portada del domingo 14 de junio de 1981. / Mediterráneo

El día de la inauguración, actúa como «madrina» en la entrega de la enseña nacional la esposa de Joaquín Farnós, presidente de la Diputación, Teresa de los Santos. Según la portada de Mediterráneo al día siguiente, el sábado 13 de junio, suyo es uno de los discursos, junto al del teniente coronel primer jefe de la 331 Comandancia, Vicente Noguera, el coronel-jefe del 33 Tercio, el director general de la Guardia Civil y el ministro del Interior. Entre los asistentes, el capitán general de la III Región Militar, Antonio Pascual. Recibido el ministro Oliart en el Regimiento de Infantería Tetuán XIV tras llegar desde Madrid en helicóptero, presenció un desfile de tropas y a continuación, se desplazó al Gobierno Civil y desde allí, hasta la calle Benicarló.

La sombra de ETA, presente

Ya en las nuevas instalaciones, Oliart se sumó a sus homólogos de Interior, Rosón, y Agricultura, Lamo de Espinosa. Los tres juntos «pasaron revista a las fuerzas que les habían rendido honores, una compañía de la Guardia Civil con escuadra de gastadores, sección de motoristas y banda de cornetas y tambores». Correspondería al obispo José María Cases la bendición del cuartel, y a continuación, la madrina del acto invitó a «corresponder» a la entrega de la Guardia Civil «con nuestro agradecimiento» y recordó que la Benemérita «había recibido en sus carnes la huella del odio de los enemigos de España, de los enemigos de la democracia», en referencia a los atentados de ETA. El año anterior, 1980, la banda terrorista había asesinado a 31 agentes.

Crónica del acto inaugural, publicada el domingo 14 de junio de 1981. / Mediterráneo

En su intervención, el teniente coronel Noguera, máximo mando de la 331 Comandancia, subrayó que el acto suponía «un acercamiento del pueblo con la Guardia Civil, con la que me consta se sienten todos identificados» y rogó al ministro Rosón «hiciera llegar al Rey la más inquebrantable adhesión» de todo el cuerpo en la provincia, «trabajando infatigablemente con el más elevado espíritu llegando al mayor sacrificio en defensa de la Patria, si ello fuera necesario». A los acordes del himno nacional, la bandera recién bendecida por el prelado Cases «fue izada en el mástil central del acuartelamiento». Seguidamente, Aramburu Topete calificaba la nueva Casa Cuartel como «una de las mejores de España, quizá en este momento la mejor», hecha «como dice vuestro himno regional, para ofrendar nuevas glorias a España».

A continuación, el comandante castrense Ángel Aguirre celebró la Santa Misa, tras la cual Oliart «descubrió un monolito en la explanada del cuartel que conmemora la fecha de su inauguración y el recuerdo a quienes perdieron la ida en defensa de los ideales de España», a lo que siguió la ofrenda de una corona de laurel, entre «grandes aplausos». Después se entregaron diversas distinciones a algunos guardias y Rosón cerró el turno de intervenciones subrayando el carácter de la Benemérita: «La Guardia Civil es un cuerpo con una decidida vocación, que no distingue entre el día y la noche, el frío y el calor, para mantener el orden y la paz de España».

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