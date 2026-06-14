El Ayuntamiento de Castelló reafirma su compromiso con el nuevo centro pionero CRAPPS de la Fundación ATENEU

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, y el concejal de Participación Ciudadana, Paco Cabañero, han participado esta mañana en el almuerzo solidario organizado por la Asociación-Fundación de Daño Cerebral Adquirido Ateneu Castelló junto a la sede de la asociación en el las instalaciones del antiguo acuertelamiento de Tetuán XIV. Un acto en el que los ediles han sido recibidos por la presidenta de AENEU, Amalia Diéguez, y donde ha estado también presente la directora territorial de Servicios Sociales, María José Arquimbau.

Clara Adsuara ha declarado que “con nuestra presencia volvemos a mostrar el apoyo incondicional del equipo de gobierno que dirige nuestra alcaldesa, Begoña Carrasco, a la Fundación de Daño Cerebral Adquirido ATENEU de Castellón, en este encuentro que ha servido para estrechar lazos y consolidar la colaboración institucional en favor de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias”.

La concejala ha querido recordar y poner en valor “el convenio nominativo de colaboración con ATENEU. Un importante acuerdo por el que se van a entregar a la entidad un total de 100.000 euros en cada ejercicio presupuestario durante los próximos tres años, garantizando una estabilidad económica. Y sobre todo, este apoyo económico es clave para el desarrollo y mantenimiento de las instalaciones y los servicios que ofrece la Fundación y para la puesta en marcha del futuro Centro de Rehabilitación para la Autonomía Personal y la Participación Social (CRAPPS), que va a beneficiara a tantas personas afectadas por daño cerebral sobrevenido y a sus familias”.

Así, Adsuara ha insistido en que “en el presupuesto de este año 2026, hemos incluido ya una partida específica para ayudar a la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de Ateneu. Se trata de los primeros 100.000 euros que vamos a entregar a la entidad, provenientes del área de Bienestar Social, para que este sueño se pueda convertir en realidad".

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El nuevo centro CRAPPS se instalará es un espacio cedido por el Ayuntamiento de Castellón, siendo el primero de sus características a nivel autonómico. “Y vamos a tener el gran orgullo de que sea Castellón el lugar donde se ponga en marcha. Un centro con el que vamos a dar respuesta y atender, una vez más, las reivindicaciones y las peticiones de la asociación y de las familias a las que cuida", ha resumido Adsuara.